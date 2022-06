Vertrag bis 2025: Kenny wird Herthas zweiter Neuer

Auch der zweite Neuzugang von Hertha BSC ist ablösefrei. Jonjoe Kenny (25) kehrt zurück von der Insel - und nimmt sein zweites Bundesliga-Abenteuer in Angriff.

Der FC Everton ist und bleibt sein Herzensklub. "Da bin ich geboren und aufgewachsen", hat Jonjoe Kenny mal gesagt. "Ich habe für den FC Everton schon als Kind gespielt. Das ist der Klub, den ich liebe." Jetzt kommt es dennoch zur Trennung. Nach insgesamt vier Leihen (Wigan Athletic, Oxford United, Schalke, Celtic Glasgow) wechselt der Rechtsverteidiger diesmal fest - und kehrt in die Bundesliga zurück, wo er bei Schalke 04 in der Saison 2019/20 einen guten Eindruck machte. Mit Hertha BSC ist er sich seit Tagen über einen Dreijahresvertrag einig, nach dem Medizincheck am Dienstag soll der Wechsel zeitnah verkündet werden.

Aggressiv in der Balleroberung, robust, dynamisch und couragiert im Vorwärtsgang: So haben die Schalker seinerzeit ihren Leihspieler kennen- und schätzen gelernt. Diese Qualitäten soll Kenny, der die Erfahrung aus 50 Premier-League-, 31 Bundesligaspielen und neun Einsätzen in der schottischen Premiership mitbringt, künftig in Berlin zeigen.

Pekarik offensiv ein überschaubarer Faktor

Die Rechtsverteidigerposition, vor Jahren mit Mitchell Weiser und Valentino Lazaro vergleichsweise kreativ besetzt, galt bei Hertha seit einiger Zeit als Problembereich. Peter Pekarik erledigte den Job in aller Regel überaus zuverlässig, war aber im Spiel nach vorn ein eher überschaubarer Faktor. Der slowakische Routinier, dienstältester Hertha-Profi, hatte Anfang Juni in Berlin einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben. Rechtsverteidiger Lukas Klünter, dessen Arbeitspapier zum 30. Juni endet, verlässt den Klub. Für den Niederländer Deyovaisio Zeefuik, der als Leihspieler mit Blackburn Rovers zuletzt den Premier-League-Aufstieg verpasst hatte, sucht Hertha einen Abnehmer.

Kenny, der mit England 2014 U-17-Europameister und 2017 U-20-Weltmeister war, ist nach Filip Uremovic (25, Rubin Kasan) der zweite ablösefreie Neuzugang. Auch der kroatische Nationalspieler Uremovic kann rechts in der Viererkette verteidigen, der neue Trainer Sandro Schwarz plant ihn allerdings vorrangig fürs Abwehrzentrum ein. Die Zukunft und die Gegenwart rechts hinten heißt Jonjoe Kenny.