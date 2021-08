Vertrag bis 2025: FC Gütersloh plant langfristig mit Julian Hesse

Der FC Gütersloh weiß, mit wem er seine Zukunft gestalten möchte: Cheftrainer Julian Hesse hat seinen Vertrag beim westfälischen Oberligisten gleich bis 2025 verlängert.

Julian Hesse ist 32 Jahre jung und im Trainergeschäft schon bestens angekommen. Der FC Gütersloh hat am Dienstag bekanntgegeben, dass Hesse seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat. Ein besonderer Vertrauensbeweis in Zeiten stetig wackelnder Trainerstühle. Sein bisheriger Arbeitsnachweis am Heidewald lieferte entscheidende Argumente: Hesse kam im März 2019 zum FC Gütersloh, als der Verein als Tabellenletzter sportlich in größten Schwierigkeiten steckte. Der junge Trainer rettete den FCG und entwickelte die Mannschaft seitdem Schritt für Schritt weiter.

Sportchef Rob Reekers sagt somit kurz und bündig: "Wir wissen, was wir an Julian haben. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit ihm langfristig planen können."