Vertrag bis 2024: Wölfe halten Pervan

Pavao Pervan wird auch über die laufende Saison hinaus beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stehen. Der Torwart hat seinen Vertrag verlängert.

Bis Juni 2024 gilt der neue Kontrakt von Pavao Pervan, wie der Verein am Samstag mitteilte. "Natürlich bedarf es immer noch des ein oder anderen Gespräches, bis man sich auf einen neuen Vertrag geeinigt hat. Aber für uns war immer klar, dass wir mit Pavo weiter zusammenarbeiten wollen", unterstreicht VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Pervan kam im Sommer 2018 vom Linzer ASK nach Wolfsburg und reihte sich hinter Koen Casteels als Nummer zwei beim VfL ein. Der 34-Jährige war aber immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde: 21-mal in der Bundesliga, einmal in der Champions League, fünfmal in der Europa League und zweimal im DFB-Pokal.

Der Österreicher, der bislang siebenmal für sein Land im Einsatz war, ist "sehr froh, dass meine Reise beim VfL noch einige Zeit weiter geht" und er will "alles dafür tun, damit wir wieder schnell in die Erfolgsspur zurückfinden".