Vertrag bis 2024: Sickinger bleibt in Elversberg

Carlo Sickinger (24) bleibt in Elversberg: Wie der Aufsteiger in die 3. Liga am Donnerstag bekanntgab, hat die bisherige Leihgabe des SV Sandhausen einen Vertrag bis 30. Juni 2024 unterschrieben.

"Carlo hat sich im vergangenen Halbjahr als wichtiger Spieler in unserem Kader ausgezeichnet. Er hat sich vom ersten Tag an gut in die Mannschaft eingefügt. Mit seinen technischen Fähigkeiten, seiner klaren Spielweise und seiner Handlungsschnelligkeit war er eine Bereicherung und hatte entsprechend auch einen großen Anteil am Gesamterfolg der letzten Saison. Deshalb sind wir sehr froh, dass er uns auch weiterhin erhalten bleibt", wird SVE-Sportdirektor Ole Book auf der Website der Elversberger zitiert.

Sickinger spielte in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis für Elversberg und lief 14 Mal in der Regionalliga Südwest auf. Am Ende der Saison durfte er mit der Sportvereinigung den Aufstieg in die 3. Liga feiern - und wird in dieser Liga nach seinem festen Wechsel mit dem Aufsteiger an den Start gehen. Zuvor war er in Sandhausen nicht wirklich zum Zug gekommen und hatte in der vergangenen Hinrunde nur sechsmal in der 2. Bundesliga gespielt.

"Der Weg nach Elversberg hat sich vor einem halben Jahr für mich als absolut richtig herausgestellt. Ich habe mich hier persönlich und sportlich direkt wohlgefühlt und mit der Mannschaft alle Ziele, die wir uns gesetzt hatten, erreicht. Für mich war klar, dass ich auch weiterhin ein Teil dieses Teams bleiben will. Ich freue mich auf die neue Drittliga-Saison bei der SVE und dass der Weg hier für mich weitergeht", sagte der Mittelfeldmann, der zwischen 2012 und 2021 für den 1. FC Kaiserslautern spielte.