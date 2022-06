Vertrag bis 2024: Maier wechselt nach Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat Christoph Maier verpflichtet. Der Stürmer kommt von Wacker Burghausen und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

Der SSV Ulm 1846 Fußball bastelt weiter am Kader für die kommende Regionalliga-Saison. Der variable Offensivspieler Christoph Meier kommt mit der Empfehlung von 13 Treffern in 36 Spielen in der abgelaufenen Saison der Regionalliga Bayern zu den Spatzen.

"Bei Christoph hat uns besonders seine hervorragende Quote in dieser Saison überzeugt, die er bei uns hoffentlich ausbauen kann", so Geschäftsführer Markus Thiele über den Transfer. Außerdem passe der Offensivmann sportlich und menschlich sowie aufgrund seines Alters sehr gut in die Ulmer Mannschaft.

Für Maier selbst "ist es in Ulm sportlich der nächste Schritt. Ich freue mich auf die Aufgabe hier, wir wollen die Ziele des Vereins verwirklichen und ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann." In Ulm läuft der 22-Jährige künftig mit der Rückennummer 17 auf.