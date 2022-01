Vertrag bis 2023: Niederlechner bleibt in Augsburg

Vor einigen Tagen liebäugelte Florian Niederlechner noch mit einem Wechsel in die USA. Jetzt scheint seine Zukunft fürs Erste geklärt: Der beim FC Augsburg ursprünglich am Saisonende auslaufende Vertrag des 31-Jährigen hat sich automatisch bis Sommer 2023 verlängert.

"Von unserer Seite aus war also auch sehr klar, dass wir ihn jetzt in der Winterpause nicht abgeben werden", berichtete Sportchef Stefan Reuter am Sonntag bei DAZN. Anfang Januar hatte der MLS-Klub Chicago Fire ein konkretes Angebot hinterlegt und wollte den Stürmer nach kicker-Informationen mit einem Dreijahresvertrag in die USA locken. "Er sieht das genauso, das Thema ist durch, er bleibt beim FC Augsburg. Es hat sich ja mittlerweile auch sein Vertrag verlängert bis 2023, von daher gibt es da keine Diskussion", fuhr Reuter fort.

Niederlechners Arbeitspapier in Augsburg war mit einer Option versehen, nach der sich der Vertrag ab einer gewissen Zahl von Einsätzen in der laufenden Saison automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Dieser Fall ist nun offensichtlich eingetreten.

Beinahe hätte er die neue Laufzeit seines Kontrakts beim 1:1 am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt gleich mit dem Siegtreffer feiern dürfen. Doch in der Nachspielzeit vergab Niederlechner die große Chance auf das 2:1, als er im Eins-gegen-eins am glänzend reagierenden Frankfurter Keeper Diant Ramaj scheiterte. Wie schon zum Jahresauftakt in Hoffenheim (1:3) kam der Torjäger dabei von der Bank ins Spiel, Trainer Markus Weinzierl gab zunächst Michael Gregoritsch und Ricardo Pepi in vorderster Front den Vorzug.