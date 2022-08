Vertrag bei Inter aufgelöst: Marseille verpflichtet Alexis Sanchez

Es ist offiziell: Alexis Sanchez (33) ist Spieler von Olympique Marseille. Sein Vertrag bei Inter Mailand war zuvor aufgelöst worden.

Der Verein gab dies am Mittwochnachmittag auf seiner Twitter-Seite bekannt. Der 33-jährige chilenische Nationalspieler, der zuvor unter anderem beim FC Barcelona, dem FC Arsenal, Manchester United und Inter Mailand gespielt hatte, unterschrieb laut französischen Medienberichten einen Vertrag für eine Saison mit Option auf eine weitere.

Zuvor war Sanchez' laufender Vertrag bei Inter Mailand aufgelöst worden, sodass Marseille keine Ablösesumme zahlt. Bei OM wird der Chilene mit der Rückennummer 70 auflaufen.

Für Marseille ist es ein Transfer, der dem Team des kroatischen Trainers Igor Tudor, das sich in diesem Jahr für die Champions League qualifiziert hat, Erfahrung bringen sollte. Sanchez wird nach Stationen in der Serie A, La Liga und Premier League bereits in der vierten der fünf europäischen Top-Ligen auflaufen.