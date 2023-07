Vertrag aufgelöst: Skenderovic verlässt 1860

Am Sonntag absolviert der TSV 1860 München ein Testspiel beim TSV Wemding. Nicht mehr dabei sein wird Meris Skenderovic, der die Löwen verlassen hat.

Im Sommer 2022 schloss sich Meris Skenderovic den Löwen an, der Stürmer kam vom Regionalligisten 1. FC Schweinfurt, um sich endlich auch einmal auf Profi-Level als Angreifer zu beweisen. Nach nur einer Spielzeit ist das Kapitel 1860 für den 25-Jährigen schon wieder beendet.

Die Drittligist aus München und Skenderovic haben sich auf eine Auflösung des noch laufenden Vertrags geeinigt, wie der Verein am Freitagabend mitteilte. Skenderovic, der schon für Carl Zeiss Jena in der 3. Liga und für den TSV Hartberg in der österreichischen Bundesliga am Ball war, sah bei 1860 "keine sportliche Perspektive für seine persönliche Zukunft mehr".

Dabei lief es für Skenderovic zunächst einigermaßen rund bei den Löwen. Sieben Startelfeinsätze bei 14 Einsätzen bis zur Winterpause, vier Tore, dabei der Siegtreffer am 4. Spieltag zum 1:0 beim SC Verl in der Nachspielzeit.

Doch nach der Winterpause stockte der Lauf, Skenderovic fand sich meistens in der Jokerrolle wieder, ein Treffer kam nicht mehr dazu. Nun orientiert sich der Offensivmann neu.