Vertrag aufgelöst: Lewerenz und Großaspach trennen sich

Die SG Sonnenhof Großaspach und Steven Lewerenz gehen ab sofort getrennte Wege. Der ehemalige Zweitliga-Profi hat seinen Vertrag aufgelöst.

Die Entscheidung gab der Dorfklub am Dienstag bekannt. Der 30-Jährige wird sich demnach "aus beruflichen und privaten Gru¨nden umorientieren und damit nicht mehr aktiv auf dem Fußballplatz fu¨r die SG Sonnenhof Großaspach auf Torejagd gehen", teilten die Schwaben mit.

Der 30-Jährige hatte sich der SGS erst im Sommer 2021 angeschlossen, nachdem er seinen Lebensmittelpunkt ins württembergische Korb vor den Toren Stuttgarts verlegt hatte. In der aktuellen Saison kam der Offensivmann in 24 Regionalliga-Spielen zum Einsatz (sieben Tore, sechs Vorlagen).

Aspach bricht damit ein äußerst erfahrener Akteur weg. Lewerenz hat in seiner Karriere bislang über 170 Regionalliga-, 81 Drittliga- und 41 Zweitliga-Spiele bestritten. Der gebürtige Hamburger lief unter anderem im Nachwuchsbereich für den HSV auf, später spielte er für RB Leipzig und Eintracht Trier. Mit Mainz II und die Würzburger Kickers stieg er in die 3. Liga auf, ehe er zu Holstein Kiel wechselte. Mit den Störchen gelang ihm 2017 der Sprung in die 2. Bundesliga, später zog es ihn nach Magdeburg, zu Viktoria Köln und RW Essen. Im Ausland war der Routinier im österreichischen Kapfenberg und belgischen Virton am Ball.