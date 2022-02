Vertrag aufgelöst: Keita-Ruel verlässt Sandhausen

Der Weggang hatte sich angebahnt, nun ist er auch offiziell: Daniel Keita-Ruel und der SV Sandhausen gehen ab sofort getrennte Wege.

"In beidseitigem Einvernehmen haben der SV Sandhausen und Angreifer Daniel Keita-Ruel den bestehenden Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst", ließ der Verein am Donnerstag wissen, nach gut eineinhalb Jahren ist für den Stürmer beim Zweitligisten Schluss.

Nach seinem ablösefreien Wechsel von der SpVgg Greuther Fürth im Sommer 2020 sorgte Keita-Ruel zunächst für das, wofür er vom SVS geholt wurde: Tore. Zwölf Tore in 31 Zweitliga-Spielen. Doch in dieser Saison wollte es einfach nicht laufen für den 32-Jährigen. Zehn Einsätze, ein Tor und die kicker-Durchschnittsnote 4,06 zeugen davon, dass Keita-Ruel vor der Winterpause nicht in die Gänge gekommen war - und daher ein Transferkandidat für den Winter.

"Er ist weiterhin vom Training freigestellt und wird für den SVS nicht mehr spielen", hatte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca Anfang Februar klargestellt. Nachdem das Transfenster in Deutschland geschlossen ist, bleibt dem Angreifer nur noch ein Wechsel ins Ausland.