Vertrag aufgelöst: Flaake verlässt die Augsburger Panther

Jerome Flaake verlässt die Augsburger Panther nach nur zwölf Spielen schon wieder. Der Stürmer war erst zu Saisonbeginn zu den Panthern gewechselt, bat aber nun um seine Vertragsauflösung.

Jerome Flaake und die Augsburger Panther gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Wie die Augsburger am Dienstag mitteilten, ist der Verein einem Wunsch des Stürmers nach einer Vertragsauflösung nachgekommen. Der 33-Jährige werde sich einem neuen Klub anschließen, hieß es in der Pressemitteilung weiter, wenngleich der neue Verein nicht genannt wurde.

Flaake, der 2008 in der fünften Runde des NHL-Drafts von den Toronto Maple Leafs gedraftet wurde, allerdings zu keinem Einsatz in Nordamerika kam, wechselte erst zu Saisonbeginn nach Augsburg. Zuvor war er bei mehreren DEL-Klubs aktiv, unter anderem bei den Kölner Haien (2007-2010), dem EHC Red Bull München (2016-2018) und zuletzt beim ERC Ingolstadt, mit dem er in der vorigen Spielzeit Vizemeister wurde. Für die Panther absolvierte der Stürmer in der laufenden Saison zwölf Einsätze, dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Assists.

Augsburg sieht Team weiter "qualitativ gut aufgestellt"

„Jerome Flaake war einer der Spieler, die sich frühzeitig für ein Engagement in Augsburg entschieden hatten. Seine Rolle im Team war im ersten Drittel der Saison allerdings nicht so, wie er sich das persönlich erhofft hatte. Deshalb möchten wir ihm bei seinem Wechsel keine Steine in den Weg legen und ihm die neue Herausforderung ermöglichen", kommentierte Augsburgs Trainer Christof Kreutzer den überraschenden Abgang des zweimaligen Deutschen Meisters. Mit den verbliebenen Stürmern sehe er sein Team weiterhin "qualitativ gut aufgestellt", sodass die Augsburger wohl keinen Ersatz verpflichten werden.