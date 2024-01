Vertrag aufgelöst: Agrez verlässt Wolfsburg Richtung Köln

Der 1. FC Köln hat sich mit Sara Agrez in der Abwehr verstärkt. Der Vertrag zwischen dem VfL Wolfsburg und der 23-Jährigen wurde aufgelöst.

Agrez wechselt mit sofortiger Wirkung vom VfL Wolfsburg zum Liga-Rivalen 1. FC Köln. Der Vertrag der 23-jährigen Defensiv-Akteurin bei den Niedersachsen wurde zuvor aufgelöst. Agrez war im Sommer 2022 als junge Kapitänin des Bundesliga-Absteigers Turbine Potsdam nach Wolfsburg gekommen und mit einem bis 2025 gültigen Arbeitspapier ausgestattet worden.

Der VfL entsprach dem Wunsch der slowenischen Nationalspielerin auf einen Tapetenwechsel - nach insgesamt neun Einsätzen in der Bundesliga und einem in der Champions League.

"Keine einfache Zeit für mich persönlich"

"Ich durfte beim VfL mit den Mädels viele schöne Momente erleben, Erfolge feiern und hatte immer Spaß dabei", wird die Wechselnde in der Medienmitteilung ihres bisherigen Arbeitgebers zitiert. "Es war aber auch keine einfache Zeit für mich persönlich. Ich möchte deshalb jetzt einen neuen Weg gehen und mehr Spielzeit sammeln."

Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, sagte: "Sara ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, zum 1. FC Köln zu wechseln, um mehr Spielzeit zu bekommen. Dem haben wir entsprochen, weil wir eine für alle Seiten gute Lösung finden konnten."

Am Rhein wird die Innenverteidigerin mit offenen Armen empfangen, Agrez unterschrieb bis Sommer 2026 und ist die zweite Neue nach Eintracht-Leihgabe Carlotta Wamser in diesem Winter. Sie kommt mit der Erfahrung von 52 Bundesliga-Spielen (vier Tore) zum "Effzeh".

Highlight-Spiel gegen Werder im großen Stadion

Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball beim Kölner Traditionsverein, sagte zur Neuverpflichtung: "Wir freuen uns, dass wir mit Sara Agrez eine Spielerin für uns gewinnen konnten, die mit ihrer Qualität unsere Defensive verstärken wird. Sie ist ruhig am Ball, zweikampfstark, schnell und kann das Spiel gut lesen."

Agrez selbst freut sich "ganz besonders auf das Highlight-Spiel gegen Werder Bremen" am 10. März im großen RheinEnergieStadion, in dem normalerweise die Männer ihre Bundesliga-Heimspiele austragen. "Köln gefällt mir sehr gut und ich bin mir sicher, dass ich mich hier in der Stadt und in diesem emotionalen Klub sehr wohlfühlen werde."

Köln belegt zur Winterpause Platz neun in der Bundesliga-Tabelle.