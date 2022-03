Verträge verlängert: Luthe und Trimmel bleiben bei Union

Der 1. FC Union Berlin kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Andreas Luthe und Christopher Trimmel setzen. Nach kicker-Informationen haben sich die auslaufenden Verträge des Stammtorwarts und des Mannschaftskapitäns verlängert.

Luthes einsatzgebundene Klausel hat dem Vernehmen nach bereits vor längerer Zeit gegriffen. Trimmels Vertrag verlängerte sich wohl im Februar. Union-Manager Oliver Ruhnert machte auf Anfrage am Mittwoch zu den Details der beiden Vorgänge keine Angaben, bestätigte im Gespräch mit dem kicker jedoch: "Wir sagen nichts zu Verlängerungen oder Vertragslaufzeiten, aber die beiden Spieler stehen in der nächsten Saison bei uns unter Vertrag. Das ist korrekt."

Damit geht Luthe, der im Sommer 2020 vom FC Augsburg geholt worden war, ab Sommer in seine dritte Spielzeit bei den Eisernen. Der seit kurzem 35-Jährige beerbte bei Union Rafal Gikiewicz und setzte sich in der vergangenen Saison gegen Loris Karius durch. In dieser Spielzeit liegt er in der Torhüterhierarchie vor Frederik Rönnow. Nachdem Luthe zuletzt beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart aufgrund eines positiven COVID-19-Tests hatte passen müssen, kehrte der Routinier laut Klubangaben am Dienstag ins Training zurück. Damit dürfte Luthe im Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Bayern wieder im Union-Tor stehen und Rönnow auf der Bank Platz nehmen.

Mannschaftskapitän Trimmel war 2014 von Rapid Wien zum damaligen Zweitligisten aus Köpenick gewechselt. Der 35-Jährige ist der dienstälteste Profi im Kader. Vor den Verträgen von Trimmel und Luthe, die nun bis Juni 2023 gebunden sind, hatte sich zuletzt auch der Kontrakt von Linksverteidiger Niko Gießelmann um eine Saison verlängert. Der Verein hat bislang keine der drei Personalien vermeldet. Ruhnert bestätigte aber am Mittwoch: "Auch bei Niko ist es so, dass er in der nächsten Saison bei uns unter Vertrag steht."