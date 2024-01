Vertessen hat bei Union bereits den Medizincheck absolviert

Angreifer Yorbe Vertessen (23/PSV Eindhoven) hat am Montagvormittag in Berlin den Medizincheck absolviert. Er steht vor dem Wechsel zum 1. FC Union. Am Sonntag war der Stürmer bereits Augenzeuge des Union-Sieges gegen Darmstadt 98 (1:0) im Stadion An der Alten Försterei.