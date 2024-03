Verteidigt Rennfahrer Verstappen den Titel in der Formel 1?

Am Wochenende findet das erste Formel-1-Rennen 2024 statt. Titelverteidiger Max Verstappen geht als Favorit in die Saison.

Max Verstappen ist 26 Jahre alt und ein Superstar im Motorsport. Der Niederländer wurde schon dreimal nacheinander Weltmeister in der Formel 1. Auch für die neue Saison gilt er als Favorit. Die Fahrer treten immer für ein Team an. Bei Max Verstappen ist es Red Bull. Andere bekannte Rennställe sind Ferrari oder Mercedes.

Die Laufbahn von Max Verstappen als Rennfahrer begann schon früh. Mit sieben Jahren startete der Sohn des Ex-Rennfahrers Jos Verstappen bei seiner ersten Kartsaison - und wurde direkt belgischer Meister. Bereits mit 15 Jahren wurde Max Verstappen Kart-Weltmeister.

Mit nur 17 Jahren ging er zum ersten Mal in einem Rennen der Formel 1 an den Start. Zu dem Zeitpunkt hatte er noch keinen Auto-Führerschein. Mittlerweile ist er vom Siegerpodest nicht mehr wegzudenken. Um auch in diesem Jahr Weltmeister zu werden, muss Max Verstappen möglichst viele der 24 Rennen gewinnen. Am 2. März geht es los in dem Land Bahrain im Nahen Osten.