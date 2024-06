Verteidiger Wilhelm will in Saarbrücken angreifen

Nach 14 Jahren beim 1. FSV Mainz 05 geht Lasse Wilhelm (21) den nächsten Schritt. Beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken will der Innenverteidiger in der neuen Saison um einen Stammplatz kämpfen. "Er wird sich schnell anpassen und dann eine Option für die Abwehr darstellen“, hofft FCS-Trainer Rüdiger Ziehl. In der Regionalliga Südwest bestritt Wilhelm 61 Partien für die Zweitvertretung der Mainzer.