Verteidiger mit "starkem linken Fuß": Aue leiht Hertha-Talent Hoffmann aus

Der FC Erzgebirge Aue hat eine Kaderlücke in der Defensive mit einem Hertha-Talent geschlossen.

Der 19-jährige Innenverteidiger Tim Hoffmann ist auf Leihbasis zum FC Erzgebirge gestoßen und auch schon im Trainingslager der Sachsen im thüringischen Bad Blankenburg im Einsatz. Mit dem Teenager hat der Drittligist nach eigener Aussage "eine vakante Position" links in der Abwehrzentrale geschlossen.

"Wir wollten alle Positionen doppelt besetzt haben, neben Niko Vukancic fehlte bislang ein zweier Innenverteidiger mit starkem linken Fuß. Tim Hoffmann wird diese Lücke schließen und hat sich bereits als A-Junior erste Sporen im Männerfußball verdient", erklärte FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich, der Hertha für die Realisierung des Leihtransfers dankte.

Zweitliga-Debüt in Fürth

Hoffmann ist 1,84 Meter groß und bringt schon etwas Erfahrung mit ins Lößnitztal. In der Saison 2023/24 bestritt er zunächst 16 Spiele in der U-19-Bundesliga, ehe er dank konstant guter Leistungen in die U 23 von Hertha BSC für die Regionalliga Nordost hochgezogen wurde (19 Einsätze). Auch sein Debüt in der 2. Bundesliga hat Hoffmann schon hinter sich: Im Februar kam er beim 2:1-Sieg in Fürth von der Bank zum Einsatz.

Er ist nach Pascal Fallmann (Abwehr, SC Freiburg II), Maxim Burkhardt (Abwehr, Eintracht Trier), Can Özkan (Abwehr, Arminia Bielefeld), Mika Clausen (Mittelfeld, FC St. Pauli II), Jonah Fabisch (Mittelfeld, 1. FC Magdeburg) und Ricky Bornschein (Sturm, SpVgg Greuther Fürth II) der siebte Neuzugang im Auer "Schacht".