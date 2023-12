Verteidiger mit Europacup-Erfahrung: Boller geht zu Düsseldorf II

Fortuna Düsseldorf hat für seine U 23 mit Jan Boller einen spannenden Innenverteidiger verpflichtet, spielte der 23-Jährige schließlich schon österreichische Bundesliga und Europa Conference League.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Jan Boller hat wieder einen Verein gefunden. Nach seinem Abschied im Sommer vom Linzer ASK und zwischenzeitlichen Probetrainings beim 1. FC Saarbrücken, Arminia Bielefeld und SV Sandhausen wechselt der 23-Jährige nun zu Fortuna Düsseldorf. Am Flinger Broich ist der gebürtige Siegener zunächst für die U 23 eingeplant.

Doch Bollers Vita lässt Fantasie für mehr: Beim LASK lief er nicht nur 24-mal in der österreichischen Bundesliga auf, sondern sammelte auch die Erfahrung von sieben Spielen in der Europa Conference League, unter anderem gegen Slavia Prag und HJK Helsinki. Im Januar 2022 sah es so aus, als ob sich der bei Bayer 04 Leverkusen ausgebildete Verteidiger in Linz endgültig einen Stammplatz erkämpft habe, bis ihn im Herbst gleichen Jahres ein Kreuzbandriss aus der Bahn warf.

Jetzt will der 24-malige deutsche U-Nationalspieler in der Regionalliga West wieder Schwung in seine Karriere bringen. Jan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna, zeigt sich in einer Meldung froh, dass Boller da ist: "Trotz seines jungen Alters konnte Jan auf seinen bisherigen Stationen schon einiges an Erfahrungen sammeln. Mit seinen Qualitäten in der Defensive und seiner Art auf und neben dem Platz wird er unsere Mannschaft sofort verstärken."