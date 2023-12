Die Position des Verteidigers ist anspruchsvoll und wichtig für eine Mannschaft. Abwehrspieler sind primär dafür verantwortlich, Tore der gegnerischen Mannschaften zu verhindern. Aber was macht einen Verteidiger aus und welche Legenden gibt es auf dieser Position?

Was ist ein Verteidiger?

Verteidiger werden auch "Abwehrspieler" genannt und bezeichnen eine Position im Fußball, die primär versucht, Tore des jeweiligen Kontrahenten zu verhindern. Beim Fußball wird die Position des Verteidigers noch einmal in "Außenverteidiger" und "Innenverteidiger" unterteilt. Während der Innenverteidiger zentral spielt, sind Außenverteidiger auf den Außenbahnen aktiv.

In der modernen Raumdeckung benötigt ein Verteidiger ein umfassendes Spielverständnis. Zudem muss er die Manndeckung beherrschen. In modernen Spielsystemen übernehmen Abwehrspieler oftmals auch offensive Aufgaben und versuchen, Angriffe zu initiieren oder mitzutragen. Vor allem bei Standardsituationen können die Verteidiger auch selbst Tore erzielen. Die Positionen in der Verteidigung früherer Spielsysteme sind der Vorstopper, der Liberos oder der Manndecker.

Was sind Rechts- und Linksverteidiger?

Ein Rechtsverteidiger ist in der Abwehrkette auf der rechten Seite des Feldes positioniert und versucht, die rechte Seite der Abwehr zu sichern und zu verteidigen. Dies tut er, indem er gegnerische Angriffe über den linken Flügel des Gegners unterbindet. Demnach ist ein Linksverteidiger ist ein Fußballspieler, der in der Abwehrkette auf der linken Seite des Feldes positioniert ist. Auch dessen Hauptaufgabe ist es, die linke Seite der Abwehr zu sichern und ggf. Angriffe voranzutreiben.