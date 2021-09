"Versucht, den Fußball zu töten": Ceferin attackiert erneut Super-League-Abtrünnige

Die geplante Gründung einer Super League im Frühling war einer der großen Aufreger in diesem Fußball-Jahr. Auch ein knappes halbes Jahr später ist UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nicht gut auf die Initiatoren zu sprechen.

"Diese Typen haben versucht, den Fußball zu töten", sagte der Slowene dem "Spiegel". Mitte April hatten zwölf europäische Top-Klubs aus England, Spanien und Italien ihre Pläne zu Gründung einer eigenen Super League bekanntgegeben.

Das Vorhaben stieß aber auf starkem Widerstand sowohl bei den Fans als auch bei vielen Offiziellen, Aktiven und auch von Seiten der Politik. Nach erheblichem Druck kündigten neun der zwölf Vereine an, sich aus dem Projekt zurückzuziehen.

Lediglich die beiden spanischen Giganten Real Madrid und der FC Barcelona sowie der italienische Rekordmeister Juventus Turin halten bis jetzt an den Plänen fest und scheuen auch keine juristische Auseinandersetzung. Manche Vereine hätten "einfach inkompetente Chefs", ätzte Ceferin in Richtung des Trios. "Es macht mir überhaupt nichts aus, wenn die sich abspalten", sagte der Slowene. Besonders die Königlichen und ihren Präsidenten Florentino Perez griff Ceferin direkt an. Dieser habe "gejammert, dass der Verein nur überleben könne, wenn es eine Super League gäbe", sagte Ceferin: "Und jetzt hat er versucht, Kylian Mbappe für 180 Millionen Euro zu kaufen?"

Luxussteuer als neues Element des Financial Fair Play?

Neben dem Gezerre um die Super League ist Ceferin auch auf anderen internationalen Feldern gefordert. Mit der FIFA befindet er und die UEFA sich in einer Auseinandersetzung um den internationalen Spielplan ab 2024. Die FIFA bracht eine Verkürzung des WM-Rhythmus auf zwei Jahre ins Spiel - die UEFA lehnt dies kategorisch ab. Und auch das weitgehend wirkungslose Financial Fair Play will Ceferin bis "Ende des Jahres, spätestens bis zum Ende der laufenden Saison" reformiert haben. Ceferin schlug eine Luxussteuer vor, die Klubs entrichten müssen, sollten ihre Ausgaben eine gewisse Grenze überschreiten. Auch über die Möglichkeit der Einführung einer Gehaltsobergrenze (Salary Cup) wurde zuletzt diskutiert.

Ceferin will 2023 erneut kandidieren

Trotz der Baustellen ist Ceferin noch lange nicht amtsmüde - im Gegenteil. Der 53-Jährige, seit 2016 im Amt und 2019 bis 2023 als UEFA-Präsident bestätigt, kündigte an, sich 2023 erneut zur Wahl aufstellen zu lassen. "Ja, ich mag diesen Job. Er ist stressiger, als ich je gedacht hätte. Aber ich liebe den Fußball", sagte Ceferin dem Spiegel.