Verstoß gegen Corona-Auflagen: Geldstrafe für Australiens Nationalcoach Arnold

Ausgerechnet vor den abschließenden Spielen der WM-Qualifikation in Asien hat Australiens Nationalcoach Graham Arnold für Unruhe bei den Socceroos gesorgt.

Denn Arnold wurde am Wochenende bei einem Spaziergang an einem Strand in Sydney gesichtet. Dabei befand sich der 58-Jährige nach einem positiven Corona-Test eigentlich in Selbstisolation und hätte sein Zuhause gar nicht verlassen dürfen. Wegen Verstoßes gegen die Corona-Auflagen des Bundesstaates New South Wales wurde Arnold deshalb zu einer Geldstrafe von 25.000 australischen Dollar (rund 16.700 Euro) verurteilt. Das Geld soll an das australische Rote Kreuz gehen und für die Opfer der jüngsten Flutkatastrophe in Down Under verwendet werden.

Ich entschuldige mich aufrichtig für meine Fehleinschätzung am Sonntag. Graham Arnold

"Wir haben heute versucht, in dieser Angelegenheit so schnell wie möglich zu handeln, und haben eine beträchtliche Geldstrafe verhängt, was unterstreicht, wie wichtig es uns ist, dass unsere Vertreter die Regierungsprotokolle einhalten", sagte FA-Chef James Johnson. Arnold zeigte sich reumütig. "Ich entschuldige mich aufrichtig für meine Fehleinschätzung am Sonntag", teilte er mit.

Noch Fragezeichen für die Partie gegen Japan

Zudem steht noch nicht fest, ob Arnold am Donnerstag im wohl vorentscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Japan in Sydney (10.10 Uhr, MEZ) an der Seitenlinie stehen kann. Nur wenn Arnold am Ende seiner Isolationszeit negativ auf das Coronavirus getestet wird, darf er auf der Bank Platz nehmen. Australien liegt vor dem abschließenden Doppelspieltag in der Gruppe B mit 15 Punkten auf dem dritten Rang, der zu den Play-offs berechtigen würde. Japan (18 Punkte) hätte derzeit als Zweiter die direkte Qualifikation für die EM 2022 in Katar ebenso in der Tasche wie Spitzenreiter Saudi-Arabien (19 Punkte).