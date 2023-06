Versteigerung beim DFB-Team: Goretzkas Trikot bringt am meisten ein

Die deutsche Nationalelf hatte rund um das Testspiel gegen die Ukraine einen Trikotsatz versteigert. Jetzt steht das Ergebnis fest - mit einem Bayern-Trio an der Spitze.

"Es wäre schön, wenn eine ordentliche Summe zusammenkommt", hatte Niclas Füllkrug gesagt. Und diese darf sich in der Tat sehen lassen: Mit ihrer Trikot-Versteigerung rund um das Benefizspiel gegen die ukrainische Nationalmannschaft am 10. Juni haben die deutschen Nationalspieler fast 65.000 Euro zugunsten der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine gesammelt. Das teilte der DFB am Sonntag mit, an dem die Aktion nach rund zwei Wochen endete.

Die DFB-Auswahl hatte bei ihrem 1000. Länderspiel, das in Bremen mit einem enttäuschenden 3:3-Unentschieden endete, nicht im Handel erhältliche Sondertrikots getragen, von denen ein vollständiger Satz über die digitale Fan-Plattform "MatchWornShirt" versteigert wurde. Nach Verbandsangaben kamen dabei die Jerseys dreier Profis von Meister FC Bayern am besten an, die im Spiel getragen und nach dem Schlusspfiff unterschrieben worden waren.

Füllkrugs Trikot auf dem vierten Platz

Demnach brachte das Trikot von Leon Goretzka 6371 Euro ein, das von Joshua Kimmich 6100 Euro und das von Jamal Musiala 5757 Euro. Kimmich hatte per Elfmeter in der Nachspielzeit den Endstand erzielt. Füllkrug, Bundesliga-Torschützenkönig in Diensten von Werder Bremen und gegen die Ukraine Torschütze des frühen 1:0, folgte mit 4901 Euro an vierter Stelle. "Schlusslicht" war das Trikot von Jonas Hofmann, das immerhin noch 1567 Euro zu der Aktion besteuerte.

Diese war rund um das Ukraine-Spiel nur eine von mehreren, um Spenden zu sammeln. Sämtliche Einnahmen, die seit Bekanntgabe der Partie erzielt wurden, kamen laut DFB abzüglich entstandener Kosten in Absprache zwischen der Stiftung der Nationalmannschaft und des ukrainischen Fußballverbandes Projekten und Initiativen in der Ukraine zugute. Schon im vergangenen Jahr hatte die DFB-Stiftung Egidius Braun gemeinsam mit Partnern mehr als zehn Millionen Euro für Sozialprojekte in der Ukraine zur Verfügung gestellt.