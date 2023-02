"Versteht den Verein": Stuttgarter Kickers verlängern mit Ünal

Die Stuttgarter Kickers, Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg, setzen weiter auf Trainer Mustafa Ünal, der kurz vor der Abreise ins Trainingslager in der Türkei seinen Vertrag langfristig verlängert hat.

Auf Regionalliga-Kurs: Mustafa Ünal steht mit den Stuttgarter Kickers souverän an der Tabellenspitze der Oberliga Baden-Württemberg. IMAGO/Sportfoto Rudel

Mustafa Ünal hat seinen Vertrag als Trainer der Stuttgarter Kickers bis 2025 verlängert. Platz eins in der Oberliga Baden-Württemberg war dafür sicherlich ein durchschlagendes Argument, doch bei den Gesprächen, die pünktlich vor der Abreise ins Trainingslager in die Türkei am Freitag zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen sind, wurde dennoch intensiver nachgedacht: "Wir haben dies auch als Gelegenheit genutzt, um bestimmte Abläufe im Verein mit Blick auf die angestrebte Fortentwicklung noch konkreter zu regeln und festzuzurren", sagt Präsident Rainer Lorz. Und Ünal ergänzt: "Es war mir immer wichtig, dass wir jetzt die Voraussetzungen schaffen, um für die kommenden Aufgaben gerüstet zu sein."

Ünal, der 2017 zunächst als Jugendtrainer nach Degerloch kam und seit Ende September 2021 Chefcoach des Oberliga-Teams ist, passt nicht nur nach Lorz' Meinung perfekt zu den Kickers: "Er hat in den vergangenen fünf Jahren bewiesen, dass er den Verein versteht - und das war für uns alle sehr wichtig."

Sahen auch die anderen relevanten Entscheidungsträger des Vereins so und wollen die Vertragsverlängerung auch als Zeichen verstanden wissen, dass die Blauen auch in Zukunft viel Wert auf die Durchlässigkeit von der Jugend in die erste Mannschaft legen.