Verstappens vorletzter Schritt zum WM-Hattrick?

Es ist nur noch eine Frage der Zeit. In Singapur kann sich Max Verstappen den dritten WM-Titel in Serie weiter zurechtlegen. Der Team-Triumph ist sogar schon möglich.

Max Verstappen kann beim Nachtrennen von Singapur den vorletzten Schritt zu seinem dritten WM-Triumph in der Formel 1 machen. Der 25 Jahre alte Niederländer kann rechnerisch frühestens in gut einer Woche in Japan den dritten Titel in Serie klarmachen. Das aber hängt vom Ausgang des Großen Preises an diesem Sonntag (14 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) in dem kleinen asiatischen Stadtstaat ab.

Verstappen führt nach insgesamt zwölf Siegen in den bisherigen 14 Rennen - zehn davon zuletzt in Serie - mit 145 Punkten vor seinem mexikanischen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez. Angesichts der noch zu holenden Punkte bräuchte er in Singapur nach dem Rennen 206 Zähler mehr als sein Stallrivale, was nicht möglich ist. Maximal kann Verstappen an diesem Wochenende weitere 26 (25 für den Sieg, einen für die schnellste Rennrunde) holen.

Eine Woche später in Suzuka bräuchte Verstappen 180 Punkte mehr als Perez, um wie schon 2022 in Japan Weltmeister zu werden. Beim darauffolgenden Rennen in Katar würde die Wahrscheinlichkeit noch mal steigen, weil neben den 26 Punkten beim Grand Prix auch noch acht Zähler beim zusätzlichen Sprintrennen zu holen sind.

Mit seinem Team kann Verstappen allerdings rechnerisch schon in Singapur triumphieren. In der Konstrukteurswertung hat Red Bull 310 Punkte mehr als der ehemalige Branchenführer Mercedes. Sollten Verstappen und Perez die ersten beiden Plätze belegen und einer von beiden die schnellste Rennrunde drehen, dürften Lewis Hamilton und George Russell von Mercedes dafür zusammen nicht mehr als einen Punkt holen. Ohne die schnellste Rennrunde für Red-Bull bei einem Doppelerfolg dürfte das Mercedes-Duo gar keinen Punkt holen.