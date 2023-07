"Verstappen übertrifft Senna" - "Ein Autorennen für den Zirkus"

Weltmeister Max Verstappen hat auch den Großen Preis von Österreich gewonnen. Der siebte Sieg im neunten Saisonlauf bringt den souveränen WM-Spitzenreiter wieder ein Stück näher an seinen dritten Titel in Folge. Die internationalen Pressestimmen.

Großbritannien:

"The Sun": "Max Verstappen hat seine Mammut-Führung an der Spitze der Rangliste mit seinem Sieg in Österreich ausgebaut."

"Daily Mail": "Max Verstappen gab der Menge im Red-Bull-Ring den nachdrücklichen Grand-Prix-Sieg, den sie wollte - und den die Welt erwartete -, um an seinem eisernen Griff auf das Geschick der Weltmeisterschaft festzuhalten."

"The Guardian": "Max Verstappen setzt seine Ein-Mann-Siegesparade mit seinem Sieg beim Großen Preis von Österreich fort."

"The Telegraph": "Bis 2021 hatte der Holländer Max Verstappen kein Heimrennen, aber der Red-Bull-Fahrer fand den österreichischen Red-Bull-Ring als ein passendes zweites Zuhause."

Spanien:

"Marca": "Max Verstappen hat den Großen Preis von Österreich gewonnen, den siebten 2023 (und fünften in Folge) in einer zu Saisonbeginn selten gesehenen Serie."

"Mundo Deportivo": "Verstappen übertrifft Senna in Österreich und gewinnt mit einer beleidigenden Überlegenheit."

"As": "Bequemer Sieg für Max Verstappen im Heimrennen für Red Bull."

Italien:

"Corriere dello Sport": "Ferrari-Chaos in Österreich. Sainz bestraft und die Rangliste durcheinandergewirbelt."

"Gazzetta dello Sport": "Der Holländer hat den Großen Preis von Österreich gewonnen, besser gesagt dominiert, in einem Rennen, das ihn dem dritten Titel immer näher bringt."

"Tuttosport": "Die Verstappen-Show, er gewinnt und dominiert in Österreich."

Frankreich:

"L'Équipe": "In einem von Strafen markierten Grand Prix ist Max Verstappen auf dem Red-Bull-Ring eine erneute Demonstration gelungen."

Österreich:

"Kronen Zeitung": "Max Verstappen hat den Großen Preis von Österreich gewonnen und sich mit seinem insgesamt fünften Sieg zum Rekordsieger in Spielberg gekrönt."

"Kurier": "Max Verstappen ist nicht zu stoppen."

Schweiz:

"Blick": "Der GP von Österreich (mit dem logischen Sieger Max Verstappen auf Red Bull-Honda) war ein Autorennen für den Zirkus."

"Tages-Anzeiger": "Verstappen siegt - doch zu reden gibt eine irrsinnige Strafenflut"