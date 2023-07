"Verstappen mit der Präzision eines Chirurgen" - "Nach 70 Runden ohne Schweiß"

Max Verstappen dominiert weiter die Formel 1. Auch Polesetter Lewis Hamilton konnte die Rekordfahrt des Weltmeisters in Ungarn nicht verhindern. Die internationalen Pressestimmen zum Triumph des Niederländers.

Großbritannien:

"The Guardian": "Verstappens Sieg in Budapest war eine so dominante Leistung, wie er sie die ganze Saison über abgeliefert hat. Bei strahlendem Sonnenschein tauchte er nach 70 Runden mit kaum zerzaustem Haar auf, ohne Schweiß."

Spanien:

"Marca": "Max Verstappen hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen, seinen neunten Sieg in elf Rennen in diesem Jahr. Er überholte Hamilton in der ersten Kurve und fuhr auf dem Hungaroring vom Start bis ins Ziel spazieren. Er erholte sich von einem schlechten Samstag, rächte sich an seinem großen F1-Feind mit der Präzision eines Chirurgen und schlug zu, um den Großen Preis von Ungarn erneut zu gewinnen."

"As": "Einige freuten sich schon, dass die erste Linie von Abu Dhabi 2021 neu aufgelegt wurde, mit Hamilton auf der Pole-Position und den beiden wagemutigen McLaren, die sich dahinter knuddelten, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein: Sir Lewis agierte in der ersten Kurve wie eine Marionette und fiel vom ersten auf den vierten Platz zurück. Max überholte ihn und fuhr davon zum neunten Triumph 2023."

Italien:

"Corriere dello Sport": "F1, Verstappen dominiert in Ungarn: Die Ferraris sind schlecht. Neuer Erfolg für den Titelverteidiger vor Norris und Perez."

Frankreich:

"L'Équipe": "Max Verstappen lieferte am Sonntag auf dem Hungaroring einen weiteren Beweis und gewann seinen siebten GP in Folge (...). Er setzte sich mit großem Abstand gegen Lando Norris (McLaren) und Sergio Perez (Red Bull) durch, der auf Platz 9 gestartet war. Lewis Hamilton auf der Pole-Position hatte einen schlechten Start und verlor schnell drei Plätze. Er landete schließlich am Fuße des Podiums."

Österreich:

"Kronen Zeitung": "Verstappen siegt! Red Bull schreibt F1-Geschichte. (...) Pole-Sitter Lewis Hamilton hatte beim Start nicht nur die Führung an Verstappen verloren, sondern auch zusehen müssen, wie beide McLaren an ihm vorbeifuhren."

Schweiz:

"Blick": "Max Verstappen (25) kann sich schon in der Halbzeit als alter und neuer Weltmeister fühlen. Mit seinem neunten Saisonsieg (dem siebten in Serie) hat er nach Ungarn schon 110 Punkte Vorsprung auf den ungefährlichen Teamkollegen Pérez (3.)."