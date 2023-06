"Verstappen ist ein Menschenfresser" - "Mercedes erlebt Wiedergeburt"

Weltmeister Max Verstappen hat den GP von Spanien gewonnen und seine WM-Führung weiter ausgebaut. Im Red Bull feierte der 25-jährige Niederländer in Barcelona überlegen seinen fünften Saisonsieg im siebten Rennen der Formel 1. Dazu schreibt die internationale Presse ...

ENGLAND

Guardian: "Verstappen hält ein wiedererstarktes Mercedes im Zaum. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber es lag ein unbestreitbarer Hauch von Vogelgezwitscher in der Luft, der die Wiederauferstehung von Mercedes beim Großen Preis von Spanien begleitete."



Telegraph: "Mercedes sendet ein Lebenszeichen. Der überragende Max Verstappen steuert mit einem weiteren dominanten Sieg beim Großen Preis von Spanien unaufhaltsam auf eine weitere Meisterschaft zu. Aber schlafen Sie noch nicht ein! Zumindest der alte Rivale von Red Bull erwacht aus seinem Dornröschenschlaf."



Times: "Hamilton und Russell geben Mercedes einen Grund zum Jubeln. Der Große Preis von Spanien könnte der Moment sein, in dem das Licht für Mercedes wieder aufleuchtet. Sie müssen aber noch immer eine enorme Lücke schließen, um Verstappens Vorherrschaft in diesem Sport ernsthaft zu gefährden."

FRANKREICH

L'Equipe: "Verstappen ist unantastbar. Der Regen blieb in Barcelona aus - und die Spannung um den Sieg auch, weil Max Verstappen der Konkurrenz keine Tür öffnete."

NIEDERLANDE

AD: "Max Verstappen zeigt sich in Spanien so unantastbar wie nie zuvor. Seine Souveränität machte einmal mehr deutlich, dass es bei diesem Tempo bald weitere Meilensteine für den Weltmeister geben könnte."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Verstappen ist der übliche Außerirdische, ein Menschenfresser, der alle Gegner vernichtet. Ein Abgrund trennt ihn von allen Rivalen. Ferrari versinkt immer mehr im Chaos. Die Probleme eines unberechenbaren Autos scheinen unlösbar zu sein."



Corriere dello Sport: "Die Ferrari-Fans haben wieder einen Sonntag erlebt, den man lieber vergessen will. Der SF-23 enttäuscht in Montmelo und das Schlimme ist, dass das Team nicht seine Probleme begreift."



Tuttosport: "Max Verstappen hat Ayrton Senna im Visier, denn seine Überlegenheit ist so groß, dass er nicht mit seinen Rivalen auf der Strecke kämpft, sondern mit den Großen der Vergangenheit. Nach seinem 40. Sieg greift er nach Sennas Marke."



Corriere della Sera: "Ferrari in einer Sackgasse. Barcelona hätte für Maranello der Wendepunkt der Saison sein sollen, doch die technischen Neuerungen führen zu keinerlei Resultaten."

ÖSTERREICH

Kronenzeitung: "Max Verstappen steht in der Formel 1 weiter über den Dingen. Die Silberpfeile gaben ein Lebenszeichen von sich."

SCHWEIZ

Blick: "Mercedes und insbesondere Lewis Hamilton wittern nach dem Doppel-Podest in Barcelona Morgenluft."

Tages-Anzeiger: "Mercedes erlebt eine Wiedergeburt. Lewis Hamilton und sein Teamkollege müssen sich nur dem überragenden Max Verstappen geschlagen geben."