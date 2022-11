Weltmeister Max Verstappen triumphierte auch beim Saisonfinale in Abu Dhabi, Sebastian Vettel erkämpfte sich bei seinem letzten Formel-1-Rennen mit Rang zehn ein Abschiedsgeschenk. Dazu schreibt die internationale Presse ...

ENGLAND

Guardian: "Nach dem Paukenschlag, mit dem die letzte Formel-1-Saison in Abu Dhabi endete, war es vielleicht passend, dass dieses Jahr eine etwas enttäuschende Saison auf dem Yas Marina Circuit mit einem Wimmern abschloss."



Sun: "Lewis Hamiltons miserable Saison fand ein passendes Ende, als er in Abu Dhabi zwei Runden vor Schluss ausschied. Ironischerweise katapultierte Hamiltons Ausscheiden seinen Freund Sebastian Vettel bei dessen letztem Rennen in die Punkteränge."

ITALIEN

Corriere dello Sport: "Neben Verstappen glänzt Leclerc mit seiner perfekten Leistung. Er begeht null Fehler bei einem Rennen, das für Ferraris Zukunft von großer Bedeutung ist. Der Monegasse ist perfekt mit seinem umsichtigen Umgang mit den Reifen und bezeugt, dass Ferrari in der nächsten Saison konkurrenzfähig bleiben kann."



Gazzetta dello Sport: "Verstappen ist der tyrannische Herrscher dieser WM. 15 Siege in einer Saison sind einmalig."



Tuttosport: "Das Ergebnis von Abu Dhabi ermöglicht es Ferrari, seine Ehre zu retten."

NIEDERLANDE

AD: "Max Verstappen setzt mit einem meisterhaften Rennen ein Sahnehäubchen auf eine fantastische Saison."

SPANIEN

"Marca": "So sehr Ferrari auch für seine Strategiefehler kritisiert wurde, in Abu Dhabi haben sie die Quadratur des Kreises geschafft, indem sie Charles Leclerc mit einem einzigen Stopp auf den zweiten Platz brachten und Perez hinter sich ließen."



"La Vanguardia": "Max Verstappen beendete den Grand Prix der Abschiede in Abu Dhabi mit seinem 15. Sieg, mit dem er die historische Messlatte für Siege auf eine unerreichbare Höhe legte."

FRANKREICH

"Le Figaro": "Max Verstappen gibt nicht auf. Als bereits gekrönter Doppelweltmeister und Rekordhalter der Saisonsiege wollte der Niederländer die Saison mit einem Sieg in Abu Dhabi beenden."

SCHWEIZ

"Tages-Anzeiger": "Auf Platz 1 mit Red Bull stand Sebastian Vettel in seiner Karriere viermal. In Abu Dhabi genießt er seine letzten Runden im grellen Scheinwerferlicht der Formel 1 - zumindest für kurze Zeit. (...) In seinem letzten Formel-1-Rennen muss sich Vettel, als Neunter gestartet, mit Rang 10 begnügen."