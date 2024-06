Verstappen "gnadenlos" und "ohne Schnickschnack"

Max Verstappen hat seine WM-Führung mit dem Sieg beim Rennen in Barcelona weiter ausgebaut. Lando Norris und Lewis Hamilton schafften es ebenfalls aufs Podest. Dazu schreibt die internationale Presse ...

Max Verstappen triumphierte auch in Barcelona. IMAGO/ZUMA Press Wire

Spanien:

"Marca": "Verstappen holt sich erneut einen Sieg ganz ohne "Tiki-Taka". Eine Show von Hamilton, Norris und Russell, aber der Niederländer, stabil und ohne Schnickschnack, nutzt die Kämpfe der anderen aus, um einen neuen Sieg zu erringen und einmal mehr in Führung zu gehen."



"Mundo Deportivo": "Max Verstappen kam als großer Favorit auf den Circuit de Barcelona-Catalunya, um zu gewinnen und seinen Vorsprung an der Spitze weiter auszubauen. Gesagt, getan."

Großbritannien:

"The Sun": "Lewis Hamilton brachte seinen ersten Podestplatz der Saison ein, während Max Verstappen allen einmal mehr zeigte, wie's gemacht wird."



"Guardian": "Verstappen überquerte die Ziellinie in Barcelona mit nur 2,2 Sekunden Vorsprung zu Norris, nachdem sich der 24-Jährige die Seele aus dem Leib gefahren hatte, um den Rückstand zu seinem Red-Bull-Rivalen innerhalb von 66 Runden zweimal aufzuholen. Das war eine bravouröse Darbietung von Tempo und Überholmanövern, die das Rennen rettete, das sonst wohl langweilig geworden wäre (...)."

Italien:

"La Gazzetta dello Sport": "Verstappen wird Erster, selbst wenn er nicht immer das schnellste Auto hat."



"Corriere dello Sport": "Verstappen triumphiert auch beim Grand-Prix in Spanien, Leclerc und Sainz glänzen nicht."

Frankreich:

"L'Équipe": "Der gefürchtete Max Verstappen (...) bleibt auch am Sonntag, als es wirklich darauf ankommt, der Boss. Nach dem Sieg in Montréal vor zwei Wochen setzte der Red-Bull-Pilot seinen Siegeszug fort und fuhr seinen zweiten Sieg in Folge vor der Nase von Lando Norris (McLaren) ein."

Österreich:

"Kurier": "Max Verstappen war einmal mehr gnadenlos und (fast) fehlerfrei."

Schweiz:

"Blick": "Es ist die erste Podestplatzierung für Sir Lewis Hamilton in dieser Saison. Was für eine Erlösung für den Briten."