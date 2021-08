Verstappen: "Ein Sieg, den man sich nicht wünscht"

Erst wurde das Formel-1-Rennen von Belgien zur Geduldsprobe, dann führte das Regenchaos am Sonntag in Spa-Francorchamps zu einem skurrilen Ende. Mit Max Verstappen als Sieger.

Durch den Starkregen in den Ardennen wurde der für 15 Uhr vorgesehene Start des Grand Prix von Belgien immer wieder nach hinten verschoben, um 18.17 Uhr ging es dann endlich los. Aber nur für drei Runden. Und hinter dem Safety Car von Bernd Mayländer.

"Es ist natürlich sehr schade, dass wir keine echten Runden fahren konnten, weil die Bedingungen so knifflig waren", sagte Verstappen in seine Regenjacke gepackt. "Das ist ein Sieg, den man sich nicht wünscht, aber großes Kompliment an die Fans."

Die hatte auch Mercedes-Pilot Lewis Hamilton, der als Dritter gewertet wurde und so seine WM-Führung verteidigte im Blick: "Ich hoffe, dass die Fans ihr Geld zurückbekommen", regte er an.

"Während der Fahrerparade hat man schon Mitleid mit den Fans gehabt", erklärte Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel, der in der Gischt von Belgien als Fünfter über die Ziellinie kurvte.