"Verstappen, ein Alien in der Formel 1" - "Einseitige Vernichtung"

Weltmeister Max Verstappen hat das erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause gewonnen. Der niederländische Red-Bull-Pilot stürmte in Spa-Francorchamps von Startplatz 14 nach vorn auf den ersten Rang. Dazu schreibt die internationale Presse ...

ENGLAND

Sun: "Lasst uns die Trophäe jetzt überreichen. Es hat keinen Sinn, die Sache in die Länge zu ziehen und auf das Ende der Saison zu warten."



Daily Mail: "Verstappens neunter Saisonsieg war eine einseitige Vernichtung."



Telegraph: "Diese Saison ist so gut wie vorbei - zumindest was den Titelkampf angeht. Max Verstappen hat in Belgien einen der eindrucksvollsten Siege der Neuzeit errungen. Eine niederschmetternde Vorstellung."

NIEDERLANDE

De Volkskrant: "Verstappen teilt in Spa-Francorchamps einen Schlag aus. Ab und zu schien es, als ob er der einzige in einem Formel-1-Auto war, während der Rest sich mit einem Modell aus einer Einstiegsklasse zufriedengeben musste."



AD: "Max Verstappen sorglos nach Zandvoort. Nach Verstappens beispielloser Demonstration in Belgien wirft die Konkurrenz das Handtuch."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Es ist schwierig, das Meisterwerk Verstappens beim Großen Preis von Belgien zu beschreiben. Wie ein Jongleur beseitigt der Niederländer alle Rivalen. Alle Konkurrenten schienen Formel-2-Autos zu fahren. Verstappen ist ein Orkan, vor dem auch Ferrari kapitulieren muss."



Corriere dello Sport: "Verstappen ist eine Rakete, die auf himmlische Weise über die Rennstrecke von Spa fliegt. Kein Zögern, keine Fehler. Sein RB18 ist die perfekte Kombination aus aerodynamischer Effizient und der Kraft der Powerunit, die mit Verstappens Talent zu einer unbesiegbaren Mischung werden."



Corriere della Sera: "Der Kampf um den WM-Titel ist zu Ende. Die Überlegenheit der Kombination Verstappen/Red Bull ist so enorm, dass Ferrari nur noch resignieren kann."



La Repubblica: "Verstappen, ein Alien in der Formel 1. Er beobachtet von der Ferne den Überlebenskampf seiner aussichtslosen Konkurrenten."

SPANIEN

Marca: "Bestialische Aufholjagd von Verstappen. Totale Überlegenheit von Max."



As: "Sainz rettet sich auf das Podium gegen zwei galaktische Red-Bull-Boliden. Erdrückender Sieg von Verstappen ohne Wenn und Aber. Ferrari blutet aus. Red Bull ist von einem anderen Planeten. Verstappen flog und flog."



Sport: "Verstappen ist unbezähmbar. Verstappen befindet sich in einer anderen Galaxie."



El Mundo Deportivo: "Verstappen und Red Bull spielen in einer anderen Liga. Sie machen Ferrari platt. Eine beleidigende Überlegenheit beim Doppelsieg Red Bulls in Belgien. Das Urteil um den WM-Titel wird recht bald vollstreckt."