Verstappen crasht in Führung liegend - Redline holt Sieg

Mit einer konstanten Leistung gewinnt Realteam Hydrogen Redline um Formel 2-Pilot Felipe Drugovich die virtuellen 24 Stunden von Le Mans 2022.

200 Fahrer aus der realen und virtuellen Welt in 50 Rennboliden, verteilt auf 116 Simulatoren in 28 Ländern. Laut Aussagen des Veranstalters waren die virtuellen 24 Stunden von Le Mans 2022 das größte Sim-Racing Event der Welt.

Das lag nicht zuletzt an den zahlreichen Stars der realen Motorsport Welt, die dem Event einen ordentlichen Aufmerksamkeitsboost verliehen - gerade mit der Anwesenheit von Formel 1-Weltmeister Max Verstappen.

Der Zweite des Qualifyings setze sich zum Start des Rennens gleich an die Spitze des Feldes und baute seine Führung Runde um Runde aus.

Wer erster werden will, muss erst einmal ankommen

Die wichtigste Regel im Motorsport lautet: ankommen. In einem Rennen über 24 Stunden vervielfacht sie sich. Konzentration, Konstanz und Präzision müssen hochgehalten, Material geschont und Kontakt vermieden werden.

Auch ein Formel 1 Weltmeister macht Fehler - das Aus für Max Verstappen. LeMansVirtual

Die Strecke zeigte sich nicht nur in der echten, sondern auch in der virtuellen Version eiskalt. Von 50 gestarteten Teams sahen nur 33 die Zielflagge.

Das erste unglückliche Opfer war das Frauenteam der W Series. Ihr Simulator verabschiedete sich schon in der Aufwärmrunde mit einem Verbindungsfehler. Die Folge: das Aus ohne einen gefahrenen Kilometer.

Im weiteren Verlauf des Samstags traf es nicht nur das Mercedes-AMG Petronas Esports Team um F1 Esport Series Sieger Jarno Opmeer mit Motorschaden nach Schaltfehler, sondern auch Max Verstappen höchstpersönlich.

Der setzte am Abend komfortabel in Führung liegend nach einer zu aggressiv angefahrenen Schikane sein Rennfahrzeug in die Leitplanke - das Aus nach knapp einem Drittel des Rennens.

Weg frei für die Konstanten des Rennens

Am Ende war alles wie beim realen Vorbild. Die Teams mit der größtmöglichen Konstanz und Fehlerfreiheit setzten sich durch.

Damit sah nach 407 Runden und insgesamt 5545,782 gefahrenen virtuellen Kilometern Realteam Hydrogen Redline um Formel 2-Talent Felipe Drugovich, Ex Formel 2-Fahrer Oliver Rowland und den beiden Sim-Racern Jeffrey Rietveld und Michal Smidl als erstes die Zielflagge.

Volle Konzentration in der Nacht - die 24 Stunden von Le Mans sind ein Ausdauertest für Mensch und digitale Maschine. LeMansVirtual

In der Klasse der GT-Fahrzeuge landete das BMW Team Redline um Rudy van Buren, Lorenzo Colombo, Enzo Bonito und Kevin Siggy nach 367 gefahrenen Runden mit harten aber fairen Fights vor dem Porsche Esports Team und Team Proton Competition.

"Das fühlt sich wie eine Wiedergutmachung für das letzte Jahr an. Eine erstaunliche Leistung des Teams bei einem so unglaublichen Event", sagte Atze Kerkhof, Leiter des Team Redline.

Ein gelungenes Rennwochenende

Damit holen sich die beiden Siegerteams des Rennens auch den Gesamttitel in der erstmals ausgetragenen Langstreckenmeisterschaft - der Le Mans Virtual Series.

Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf des Events: "Wenn du 116 Simulatoren, die 50 Autos repräsentieren, in 28 Ländern der Welt verteilst und für 24 Stunden auf demselben Server verbindest, ohne technische Probleme über die Länge des Rennens zu haben, dann ist das verdammt befriedigend", gibt der ausführende Produzent des Events, Gérard Neveau, zu Protokoll.

Die zweiten virtuellen 24 Stunden von Le Mans haben mit einem hochklassigen Feld, einer gelungenen Berichterstattung und spannendem virtuellen Motorsport ein Ausrufezeichen für den Sim-Racing Sport gesetzt. Auf diesen Erfolg aufbauend, planen die Veranstalter bereits die dritte Auflage in 2023.