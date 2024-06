"Verstappen behält auch im Chaos stets den Überblick"

Im Regen von Kanada hat Max Verstappen das halbe Dutzend voll gemacht. Der Red-Bull-Pilot hat seine WM-Führung weiter ausgebaut.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat den Großen Preis von Kanada gewonnen. Der Niederländer ließ sich von den wechselhaften Bedingungen mit phasenweise regennasser Strecke nicht stoppen und sicherte sich im Red Bull von Startplatz zwei aus den Erfolg vor Lando Norris im McLaren. Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien:

"Daily Mail": "Eigentlich hätte Lando Norris auf dem obersten Treppchen stehen sollen, denn seine mageren Hoffnungen auf eine Weltmeisterschaft hatten in einem pulsierenden Großen Preis von Kanada voller Nervenkitzel und Gefahren Feuer gefangen. Doch es sollte nicht sein."



"The Guardian": "Das Wetter tat sein Bestes und sorgte mit vier Jahreszeiten an einem Tag - Regen, Düsterheit und strahlendem Sonnenschein - für einen aufregenden und angespannten Kampf um den Großen Preis von Kanada, wenngleich er mit dem altbekannten Ergebnis eines Sieges von Red Bulls Max Verstappen endete."

Spanien:

"Marca": "Max Verstappen hat erneut gewonnen, diesmal beim Großen Preis von Kanada, und zwar mit einer außergewöhnlichen Leidensfähigkeit und dem Auslöschen jeglicher Rebellion gegen seine Führung."



"Mundo Deportivo": "Der Niederländer, der nicht das beste Auto auf der Rennstrecke hatte, machte einen frühen Fehler mit einem perfekten Rennen wieder wett und holte sich im Festival der Fehler seiner Gegner seinen 60. Sieg in der Formel 1."

Italien:

"Tuttosport": "Am Ende von 70 Runden und auf einer durch Regen unberechenbar gewordenen Strecke stand der Triumph von Max Verstappen."



"La Repubblica": "Der Fahrer, der nie Fehler macht. Der nicht verzeiht. Der seit 750 Tagen die Weltmeisterschaft anführt, die Führung 2022 in Barcelona übernommen hat und keine Absicht hat, sie abzugeben."

Frankreich:

"L'Équipe": "Max Verstappen hat sein Lächeln im grauen Kanada wiedergefunden."



"Le Monde": "Der Niederländer schreibt mit seinem Einsitzer weiterhin Geschichte in Großbuchstaben."

Österreich:

"Kronen Zeitung": "Verstappen rast in Kanada zurück auf Siegesstraße"



"Kurier": "Verstappen gewinnt bei Aprilwetter den Grand Prix von Kanada"

Schweiz:

"Blick": Max Verstappen (26) ist und bleibt der König der Formel 1. Der Holländer gewinnt nicht nur die leichten Rennen. Er behält auch im Chaos stets den Überblick und kann sich auf den Red Bull-Honda verlassen.