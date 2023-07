Verstappen ärgert sich über Streckenmarkierungen: "Wir sahen wie Deppen aus"

Die engen Streckenmarkierungen haben in Österreich für Ärger gesorgt. Vielen Formel-1-Fahrern wurden ihre besten Rundenzeiten gestrichen. Erste Rufe nach Veränderungen wurden laut.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich über das Chaos durch viele gestrichene Rundenzeiten in der Qualifikation zum Großen Preis von Österreich beschwert. "Wir sahen wie Deppen aus, wie Amateure - unglaublich!", schimpfte der Niederländer nach seiner Pole Position am Freitag in Spielberg. "Es war sehr schwierig, die Streckengrenzen einzuhalten. Wir machen das nicht mit Absicht, aber bei unserem Speed und in diesen schnellen Kurven ist es schwierig, richtig einzuschätzen, wo die weiße Linie ist."

Zwar setzte sich der Red-Bull-Fahrer am Ende knapp vor Charles Leclerc im Ferrari durch, doch auch ihm wurde eine schnelle Zeit gestrichen, weil er nicht innerhalb der Markierungen auf dem Kurs geblieben war. Insgesamt wurde dieses Vergehen bei der Zeitenjagd ganze 47 Mal geahndet. Besonders hart traf es Verstappens Teamkollegen Sergio Perez.

Der Mexikaner brachte im zweiten Quali-Abschnitt gar keine gewertete Runde auf den Asphalt und schied so als 15. vorzeitig aus. Damit stehen die Chancen für den WM-Zweiten im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr) schlecht, es weit nach vorn zu schaffen. "Der Speed war da. Die Linien-Geschichte ist eine unglückliche Sache", sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko, der Perez in Schutz nahm. Der 33-Jährige habe einfach viel Pech gehabt, "aber er hatte die Geschwindigkeit für ganz vorn", sagte Marko.

Das erste Sprintrennen dieses Jahres gewann Perez

Allerdings schaffte es Perez nun schon zum vierten Mal nacheinander in einer Qualifikation nicht in die Top Ten. "Er braucht jetzt halt mal ein Erfolgserlebnis", sagte Marko, der sich ebenfalls über die sehr engen Streckenmarkierungen beklagte. "Da muss man sich für das nächste Jahr eine andere Lösung einfallen lassen", so der 80-jährige Österreicher.

Vor dem Grand Prix steht am Samstag in der Steiermark zunächst alles im Zeichen des Sprints. Im Sprint Shootout wird die Startaufstellung ermittelt, anschließend folgt ab 16.30 Uhr das Mini-Rennen über 100 Kilometer. Den ersten Wettbewerb dieser Art in diesem Jahr hatte Perez in Aserbaidschans Hauptstadt Baku gewonnen.