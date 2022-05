Verstärkung in der Defensive: Albutat künftig für Schalkes Zweitvertretung

Das Regionalligateam des FC Schalke 04 kann mit Tim Albutat den zweiten Sommerneuzugang verkünden. Der 29-jährige defensive Mittelfeldspieler war zuletzt vereinslos und ist somit ablösefrei.

Einigen ist der Name Tim Albutat sicherlich ein Begriff, denn der 29-jährige sammelte bereits Bundesliga und Europa-League Erfahrung in seiner Zeit beim SC Freiburg. Besonders deshalb freut man sich auf Schalke sehr über den ab Sommer in Königsblau auflaufenden Routinier.

Der gebürtige Taunussteiner startete seine Karriere in der Jugend des SV Wehen Wiesbaden und des SC Freiburg. Ab Sommer 2011 gehörte er zur zweiten Mannschaft der Freiburger, in Liga drei erzielte er in elf Spielen sechs Tore. Zur Saison 2014/15 wechselte er innerhalb der Liga auf Leihbasis für zwei Jahre zu den Zebras aus Duisburg, diese verpflichteten ihn nach der Leihe fest. Nach vier Jahren beim MSV zog es ihn zum KFC Uerdingen. Seit Beginn der Spielzeit 2021/22 ist der 29-jährige vereinslos.

Über die Vertragsdetails und die -laufzeit wurden keine Angaben gemacht.