Verstärkung im Abstiegskampf: MLP Academics holen Jaworski

Der Tabellenletzte Heidelberg hat erneut nachverpflichtet und Combo-Guard Justin Jaworski unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige unterschreibt in der Universitätsstadt bis zum Saisonende.

Die abstiegsbedrohten MLP Academics Heidelberg rüsten erneut für den Kampf um den Klassenerhalt nach: Mit Justin Jaworski unterschreibt ein starker Distanzschütze einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Der 24-Jährige kommt vom italienischen Erstligisten Napoli Basket, mit dem er zuletzt überraschend den Pokal gewinnen konnte.

In der vergangenen Saison spielte Jaworski zum ersten Mal in Europa - und zwar für den spanischen Zweitligisten Gipuzkoa. Dort legte der US-Amerikaner durchschnittlich 19,4 Punkte pro Partie auf. Nun also probiert er sein Glück in der BBL.

Der variable Combo-Guard blickt trotz der schwierigen sportlichen Situation der Heidelberger optimistisch nach vorne: "Meine Frau und ich freuen uns, in einer großartigen Stadt wie Heidelberg zu sein, und wir sind dankbar, dass die Organisation uns diese Möglichkeit bietet. Ich freue mich darauf, dem Team zu helfen, die Saison stark zu beenden."

Trotz Platz 18 ist das rettende Ufer weiter in Sicht

Ein starkes Saisonende werden die Academics benötigen, um den Klassenverbleib noch zu schaffen. Nach dem knappen Sieg in Braunschweig im ersten Spiel vom neuen Coach Ingo Freyer verloren die Heidelberger die letzten fünf Spiele allesamt deutlich. Trotz der schwachen Bilanz von nur drei Siegen aus 21 Spielen ist das rettende Ufer aber weiter in Sicht: Der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den momentan Aufsteiger Tübingen belegt, beträgt derzeit zwei Siege.