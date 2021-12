Verstärkung im Abstiegskampf: Ingolstadt holt Sarpei

Der FC Ingolstadt hat für den Kampf gegen den Abstieg Verstärkung an Land gezogen: Von der SpVgg Greuther Fürth wechselt Hans Nunoo Sarpei zu den Schanzern.

"Mit Hans Nunoo bekommen wir einen sehr lauf- und zweikampfstarken Spieler, der uns auf einer wichtigen Position neue Möglichkeiten bietet", freute sich Dietmar Beiersdorfer, Geschäftsführer Sport und Kommunikation beim FC Ingolstadt 04, über die Verpflichtung des 23-Jährigen.

Sarpei wechselte bereits im Sommer 2016 als Jugendlicher zum VfB Stuttgart, konnte sich im Schwabenland aber nicht durchsetzen. Seit Januar 2019 trug er das Trikot der SpVgg Greuther Fürth, zunächst auf Leihbasis, ehe er im Sommer 2019 vom Kleeblatt fest verfplichtet wurde. Insgesamt kam er für Fürth auf 64 Pflichtspieleinsätze.

"Wir sind davon überzeugt, dass es für beide Seiten die richtige Lösung ist. Wir möchten uns bei Hansi für seinen Einsatz bedanken, er hat immer alles fürs Kleeblatt reingeworfen und ist Teil unserer Aufstiegsmannschaft", sagte Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport bei der SpVgg. Sarpei ist bereits der zweite Spieler, dessen Abgang aus Fürth einen Tag vor Heiligabend publik wird: Bereits zuvor wurde die Leihe von Nils Seufert zum SV Sandhausen kommuniziert.

Spieler, "der sich mit höchstem Einsatz jedem Widerstand entgegenstellt"

In Ingolstadt sehen die Verantwortlichen in Sarpei einen Spieler, "der sich mit höchstem Einsatz jedem Widerstand entgegenstellt." Beiersdorfer dazu: "Genau diese Einstellung brauchen wir, speziell in den nächsten Monaten, in denen wir um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga spielen." Ingolstadt belegt nach 18 Spieltagen mit zehn Punkten den letzten Tabellenrang, der Abstand zum Relegationsplatz beträgt sieben Zähler, zum rettenden Ufer sind es deren zehn.

"Natürlich weiß ich, dass die Mission Klassenerhalt kein leichtes Unterfangen wird. Entscheidend sind das Miteinander und der Glaube daran, dass wir es definitiv noch schaffen können. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten und freue mich sehr, nun Teil des Teams zu sein", sagte Sarpei. Über die genauen Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.