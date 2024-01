Verstärkung fürs Zentrum: Lautern holt Kaloc

Der 1. FC Kaiserslautern hat Filip Kaloc unter Vertrag genommen. Der Tscheche kommt auf Leihbasis von Banik Ostrau.

Die Verpflichtung von Filip Kaloc gaben die Roten Teufel am Freitag bekannt. Die Verhandlungen hatten zuvor mehrere Tage gedauert. Nachdem anfänglich noch im Raum stand, dass der 23-Jährige ins Trainingslager nachreist, wurde der Transfer nun nach der Rückkehr des FCK-Trosses finalisiert. Der Neuzugang wird ausgeliehen, über die genaue Vertragsdauer machte der FCK keine Angaben.

"Filip Kaloc ist ein laufstarker Mittelfeldspieler, der taktisch gut ausgebildet ist und in jungen Jahren schon viele Erfahrungen in seiner Heimat sammeln konnte. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat und hoffen, dass er die erfolgreiche Tradition tschechischer Spieler beim FCK fortführen kann", sagt Sportgeschäftsführer Thomas Hengen, der damit an FCK-Größeren wie Miroslav Kadlec oder Pavel Kuka erinnert.

Kaloc wurde in Ostrau ausgebildet und reifte in Osttschechien zum Erstliga-Profi. In der tschechischen 1. Liga absolvierte er insgesamt 95 Einsätze, war in der vergangenen Spielzeit Stammspieler und zeitweise Kapitän. In dieser Saison absolvierte er allerdings nur noch neun Einsätze, achtmal wurde der Junioren-Nationalspieler (14 Einsätze für die U 21, Kapitän bei der EM im vergangenen Jahr) eingewechselt.

Ist Kaloc die ersehnte Lösung fürs defensive Zentrum?

Der 1. FC Kaiserslautern war seit Monaten auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung im defensiven zentralen Mittelfeld. Der 1,90 Meter große Kaloc soll dort als Abräumer und Zweikämpfer agieren - eine Rolle, die in der von Dimitrios Grammozis überraschend angepeilten Rückkehr zu einer Viererkette große Bedeutung hat. Mit Julian Niehues, der unter Grammozis' Vorgänger Dirk Schuster vom Drittliga-Profi mit sporadischen Einsätzen zum Stammspieler in der 2. Liga wurde, stand zuletzt nur einer gelernter Sechser zur Verfügung.

Der im Sommer von St. Pauli losgelöste Afeez Aremu kam bislang verletzungsbedingt nur zu zwei Einsätzen. Vorerst wird der 24-Jährige wegen einer Rot-Sperre aber auch nicht zur Verfügung stehen.

Mehrfach aushelfen musste im Zentrum Boris Tomiak, der nach Kalocs Verpflichtung aber - wie sich schon in den Testspielen der Winter-Vorbereitung andeutete - wohl wieder dauerhaft in die Innenverteidigung rücken und dort an der Seite von Almamy Toure oder Jan Elvedi spielen dürfte.

"Der FCK ist ein sehr traditionsreicher Verein und ich freue mich, ein Teil davon zu sein. Ich hoffe, ich kann mich auf dem Platz so erfolgreich zeigen, wie es schon einige tschechische Spieler vor mir beim FCK getan haben", wird Kaloc in einer Mitteilung des Klubs zitiert.