Verstärkung für Virkus: Nils Schmadtke soll Sportdirektor werden

Borussia Mönchengladbach nimmt nach kicker-Informationen eine Veränderung auf der sportlichen Führungsebene vor. Das "Team Sport" mit Roland Virkus an der Spitze erhält personellen Zuwachs - und wer die neue Stelle besetzen soll, steht auch schon fest.

Nils Schmadtke soll nach kicker-Informationen zur Borussia zurückkehren und das "Team Sport", dem auch Scouting-Direktor Steffen Korell angehört, verstärken. Die genaue Positionsbeschreibung ist offen; womöglich wird Schmadtke Sportdirektor - eine Ebene unterhalb von Roland Virkus (Geschäftsführer Sport) angesiedelt.

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass es im Zuge der von Virkus angekündigten Generalanalyse auch zu einer Erweiterung des Managementbereichs kommen könnte (der kicker berichtete). Schon zu Zeiten von Max Eberl gab es bei der Borussia Pläne über eine personelle Verstärkung für das Team Sport, um sich breiter aufzustellen, um die vielfältigen, arbeitsintensiven Aufgaben und die sportlichen Verantwortungsbereiche auf mehrere Schultern zu verteilen.

So war im Jahr 2019 Rouven Schröder, damals noch Sportvorstand bei Mainz 05, heißer Kandidat für einen Wechsel nach Gladbach - Eberl entschied sich am Ende dann doch dagegen, einen neuen Mann zu holen, der an seiner Seite arbeitet. Jetzt kam das Modell auf Wiedervorlage.

Schmadtke kennt die Strukturen im Borussia-Park

Schmadtke kennt die Strukturen im Borussia-Park. Der Sohn des neuen Liverpool-Sportdirektors Jörg Schmadtke war schon von April 2019 bis Mai 2020 bei der Borussia angestellt, damals als Scout. Davor hatte er, ebenfalls als Scout, für den 1. FC Köln gearbeitet und nach der Station in Gladbach die Leitung der Scoutingabteilung beim VfL Wolfsburg übernommen. Bei den Wölfen war Schmadtke junior bis zuletzt auch noch tätig.

Dass Schmadtke eine neue Herausforderung gesucht hat und seine Zukunft auf der Managementebene sieht, war kein Geheimnis. Bei Arminia Bielefeld galt er als einer der Top-Kandidaten auf den Posten des Sport-Geschäftsführers, sagte aber ab. In Gladbach wird er jetzt mit anpacken bei der geplanten Neuausrichtung im sportlichen Bereich.