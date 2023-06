Verstärkung für Liga 3: Münster verpflichtet Bazzoli aus Stuttgart

Beim SC Preußen werden die Weichen für die kommende Drittliga-Saison weiter gestellt. Mit Luca Bazzoli machte der Aufsteiger den zweiten Transfer offiziell.

Nach der Verpflichtung Daniel Kyerewaas von Schalke II hat sich Preußen Münster weiter verstärkt: Luca Bazzoli wird in der kommenden Spielzeit an der Hammer Straße spielen. Der Verteidiger kam über den FSV Frankfurt im Sommer 2021 zum VfB Stuttgart II und kann insgesamt 104 Regionalliga-Einsätze vorweisen. Nun macht der 22-Jährige mit dem SC Preußen den Schritt in die 3. Liga.

Niemeyer "absolut überzeugt"

"Luca ist ein junger, großgewachsener und fußballerisch starker Spieler, auf den wir uns sehr freuen. Wir haben uns extrem um ihn bemüht und uns am Ende mit dem Weg, den wir hier gemeinsam gehen wollen, gegen große Konkurrenz durchsetzen können. Wir sind sehr glücklich, dass Luca sich genau dafür entschieden hat", wird Geschäftsführer Sport Peter Niemeyer auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir sind absolut überzeugt von seiner Qualität!"

"Ich habe sehr gute Gespräche mit Peter und dem Trainerteam geführt. Als ich hier vor Ort war und mir alles angeschaut habe und dazu weiß, wie die Fans hier unterstützen, habe ich große Lust auf Preußen Münster bekommen", freut sich Bazzoli auf die neue Herausforderung. "Dazu habe ich gemerkt, dass der Verein richtig Bock auf mich hat und mir so das beste Gefühl vermittelt hat. Das war für mich ausschlaggebend."