Verstärkung für die Viererkette: Bensebaini vor dem Comeback gegen Dortmund

Noch kein einziges Bundesligaspiel ohne Gegentor erlebte Adi Hütter bei Borussia Mönchengladbach. Gegen Borussia Dortmund darf der Gladbacher Coach am Samstagabend immerhin auf eine wichtige Verstärkung für seine Viererkette hoffen.

Schon 33 gegnerische Torchancen erlaubte Borussia Mönchengladbach in den ersten fünf Spielen der neuen Saison. Einen schlechteren Wert verzeichnen aktuell nur Hoffenheim, Köln sowie die beiden Aufsteiger Bochum und Fürth.

Und wenn die Defensive dann mal einigermaßen geordnet auftritt, wie zuletzt in Augsburg, als Borussia nur zwei Torchancen zuließ, gelingt dem Gegner durch einen Patzer von Nico Elvedi auch noch das Tor des Tages.

Höchste Zeit also, in der Defensive wieder zu mehr Sicherheit zu finden. Allerdings stellt in dieser Hinsicht das Treffen mit einem so offensivstarken Gegner wie Borussia Dortmund eine besondere Herausforderung dar.

Bensebaini zurück im Mannschaftstraining

Sehr willkommen wäre Adi Hütter da die Rückkehr eines robusten Strategen. Linksverteidiger Ramy Bensebaini ist seit Dienstag zurück im Mannschafts-Training, erstmals nach seiner Leisten-Verletzung, die er sich vor zwei Wochen im WM-Qualifikationsspiel der algerischen Nationalmannschaft zugezogen hatte.

Gegen den BVB wohl mit Viererkette

Bensebaini, körperlich sehr stabil und durchaus mit wichtigen Akzenten nach vorne, könnte also links in der Viererkette wieder übernehmen. Im jüngsten Heimspiel gegen Bielefeld hatte Hütter zwar auf eine Dreierkette gesetzt, wahrscheinlicher gegen Dortmund wäre aber eine Vierer-Formation, in der womöglich Youngster Joe Scally den Part auf der rechten Seite übernehmen würde.

Während der Algerier also vor seinem Comeback steht, wird sich Jonas Hoffmann, der wegen muskulärer Probleme zuletzt außen vor war, wohl noch ein wenig gedulden müssen. Der Nationalspieler absolvierte ein individuelles Programm, da ist es eher wahrscheinlich, dass er am Samstag noch zusehen muss.

Ich hoffe bei ihm, dass er ebenfalls zeitnah wieder ins Mannschafts-Training einsteigen kann. Adi Hütter

"Ich hoffe bei ihm, dass er ebenfalls zeitnah wieder ins Mannschafts-Training einsteigen kann", so Hütter. "Ramy und Jonas sind zwei sehr wichtige Spieler für uns, die unser Niveau heben." Nicht mit dabei sind am Samstag in jedem Fall Marcus Thuram nach seinem Innenbandriss am Knie sowie Stefan Lainer, der mit Knöchelbruch noch länger pausieren muss.

Ein brisantes Spiel steht mit der Rückkehr von Ex-Trainer Marco Rose am Samstag im Borussia-Park in jedem Fall an; für die Fohlen soll der sechste Spieltag die Wende zum Guten bringen. Die Bilanz der Borussen gegen die andere Borussia ist jedenfalls bei Heimspielen leicht positiv. Es steht das 50. Aufeinandertreffen in Mönchengladbach an, 19-mal gewann Gladbach, 14-mal Dortmund, 16-mal gab es ein Unentschieden.