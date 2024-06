Verstärkung für die Spitze: "Schlüsselspieler" Sylla schließt sich Schalke an

Der FC Schalke 04 bastelt weiterhin intensiv am Kader für die neue Zweitliga-Saison und hat am Montagabend Sommer-Neuzugang Nummer neun verkündet: Aus Frankreichs zweiter Liga wechselt Mittelstürmer Moussa Sylla nach Gelsenkirchen - und kostet dem S04 eine Millionensumme.

Pünktlich zum Vorbereitungsstart auf die neue Zweitliga-Spielzeit können die Knappen also den nächsten Neuzugang bestätigen, mit Moussa Sylla holt sich der Klub einen echten Torjäger in den Kader. Für den FC Pau aus der französischen Ligue 2 erzielte der 24-jährige Angreifer, der sich im Sturmzentrum am wohlsten fühlt, in der abgelaufenen Saison 15 Tore und legte zudem sieben Treffer auf.

Doch für Sylla wird eine satte Ablöse fällig: Zwei Millionen Euro soll der S04 für den in Etampes (Frankreich) geborenen Offensivmann, der sowohl die malische als auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, nach Pau überweisen.

Schalke plant mit Sylla als "Schlüsselspieler"

"Mit Moussa hat sich ein Stürmer für uns entschieden, der über eine explosive Beschleunigung verfügt, einen ausgeprägten Sinn für die Tiefe hat und insgesamt schwer zu verteidigen ist", wird Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots auf der Vereinswebsite der Königsblauen zitiert. "Wir sehen in ihm einen potenziellen Schlüsselspieler, der uns durch seine Dynamik gerade im Ballbesitz enorm weiterhelfen wird." Die angestrebte Rolle für Sylla scheint also schon einmal klar zu sein.

"Es ist eine große Chance für mich, in ein neues Land zu kommen und meine Fähigkeiten bei einem großen Klub wie Schalke zeigen zu können", freut sich Sylla über den Wechsel nach Gelsenkirchen, wo er einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben hat.

Extra-Pause wegen Nationalmannschafts-Einsatz

Nachdem der Angreifer in seiner Jugend 22 Partien für verschiedene französische U-Nationalmannschaften absolviert hatte, sammelte er bei der AS Monaco in der Saison 2018/19 gleich in sechs Spielen Champions-League-Erfahrung. In diesem Monat durfte Sylla zudem für die A-Nationalmannschaft Malis sein Debüt feiern, weswegen er zusätzliche freie Tage bekommt und erst in der kommenden Woche das Training auf Schalke aufnimmt.

Der restliche königsblaue Tross absolviert an diesem Montag und Dienstag Leistungstests, ehe am Mittwoch ab 10.30 Uhr das erste Training ansteht. Im ersten Testspiel der Sommer-Vorbereitung treffen die Knappen am 3. Juli ab 18 Uhr auf die SSVg Velbert im Stadion Ratingen.