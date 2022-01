Verstärkung für die rechte Seite: Schalke holt Vindheim

Der FC Schalke 04 hat den ersten Winter-Neuzugang präsentiert: Von Sparta Prag leihen die Knappen Andreas Vindheim aus.

Der 26-jährige Norweger ist auf der rechten Defensivposition beheimatet, hat aber auch Qualitäten im Vorwärtsgang. Genau dort herrschte nach der Verletzung von Mehmet Aydin, der in dieser Saison 14-mal in der 2. Liga zum Einsatz gekommen war, Nachholbedarf. Die Leihe hat eine Frist bis Saisonende, anschließend besitzt S04 aber eine Kaufoption. Bei Sparta steht Vindheim noch bis 2024 unter Vertrag.

Schröder: "Charakterlich passt Andreas sehr gut in unseren Kader, das war uns sehr wichtig!

"Mit der Verpflichtung von Andreas Vindheim haben wir unser Ziel, den Konkurrenzkampf auf beiden Außenbahnen zu erhöhen, frühzeitig erfüllen können", wird Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder und erklärt: "Charakterlich passt Andreas sehr gut in unseren Kader, das war uns sehr wichtig. Offensiv werden sein Tempo und seine Flanken unser Spiel bereichern, er besitzt außerdem ein hohes Spielverständnis, auch gegen den Ball. Wir freuen uns sehr, dass uns seine Verpflichtung gelungen ist."

"Ich bin sehr glücklich, dass mich mein Weg nun zu Schalke 04 führt", sagte Vindheim. "Ich möchte möglichst viele Spiele machen und natürlich gewinnen, das ist doch klar. Dafür werde ich ab sofort in jedem Training alles reinwerfen, was ich habe, um den Trainer von meinen Fähigkeiten zu überzeugen."

Vindheim kam im Sommer 2019 vom schwedischen Verein Malmö FF zu Sparta Prag. Allerdings konnte er sich bei dem tschechischen Renommierverein nicht durchsetzen, im bisherigen Saisonverlauf zählte er nicht mehr zum Stammpersonal. Nur ein einziges Mal schaffte er in der Fortuna Liga den Sprung in die Startelf, in der Gruppenphase der Europa League kam er dreimal zum Einsatz.