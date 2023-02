Verstärkung für die Play-offs: Leafs ergattern O'Reilly

Die Toronto Maple Leafs haben kurz vor der Trade Deadline ihren Kader weiter für die Play-offs aufgerüstet. Im Tausch mit den St. Louis Blues wechselt Stanley-Cup-Sieger Ryan O'Reilly nach Ontario.

Noch sind beinahe zwei Wochen bis zur Trade-Deadline (3. März) in der NHL zu gehen, doch nach Bo Horvat (zu den New York Islanders) hat bereits der nächste verfügbare Star eine neue Heimat gefunden. Im Rahmen eines Trades mit den St. Louis Blues sowie den Minnesota Wild kommt der dreimalige All-Star Ryan O'Reilly zum derzeitigen Tabellenzweiten der Atlantic Division, den Toronto Maple Leafs. Dort soll der Stanley-Cup-Sieger von 2019 dabei helfen, endlich den Play-off-Fluch der Leafs zu bezwingen.

Diese Hilfe kommt Toronto allerdings teuer zu stehen: Im Tausch für O'Reilly sowie die ebenfalls involvierten Noel Acciari und Josh Pillar wechseln ein Erstrunden-Draftpick, zwei weitere Draft-Rechte, Adam Gaudette und Talent Mikhail Abramov zu den Blues. Minnesota, das einen Teil von O'Reillys 6,2-Millionen-Dollar-Vertrag stemmt, erhält dafür einen Viertrunden-Draftpick.

Klappt es mit O'Reilly? Leafs wollen endlich den Titel

Ein hoher Preis für einen 32-Jährigen, dessen Vertrag am Ende des Jahres auslaufen wird und der in diesem Jahr mit bislang nur 19 Torbeteiligungen weit hinter seiner Form bleibt. Lohnen könnte sich die Verpflichtung dennoch allemal, schließlich bietet der Kanadier genau das, was Toronto so dringend benötigt: Play-off-Erfahrung. In St. Louis, wo der 2009 von den Colorado Avalanche gedraftete Center seit 2018 aktiv war, gewann er in seiner ersten Saison direkt den Meistertitel. Den Titel für den besten Spieler der Play-offs gab es noch obendrauf.

Bei der Mission Stanley Cup soll O'Reilly nun auch in Toronto helfen. Seit 1967 wartet der 13-malige Meister nun schon auf einen Titel, in den vergangenen Jahren konnten die Leafs trotz eines hochtalentierten Kaders nicht eine Play-off-Serie gewinnen. In diesem Jahr soll endlich der lang ersehnte Erfolg zurückkehren, O'Reillys Verpflichtung ist zumindest einmal der erste Schritt.