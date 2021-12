Verstärkung für die Offensive: Hansa holt Fröling aus Schweden

Zweitligist Hansa Rostock hat sich die Dienste von Linksaußen Nils Fröling gesichert. Der 21-Jährige kommt aus Schweden und schließt sich der Kogge bis 2025 an.

Fröling wurde beim schwedischen Erstligisten Kalmar FF zum Profi und absolvierte dort in der abgelaufenen Saison 27 Spiele, wobei ihm vier Tore und drei Assists gelangen. "Wir haben Nils schon länger beobachtet. Mit ihm haben wir einen technisch versierten und sehr temporeichen Perspektivspieler verpflichten können, der über ein starkes Eins-gegen-eins und einen guten Schuss verfügt", beschreibt Sportvorstand Martin Pieckenhagen den Neuzugang.

Für den 21-Jährigen, der in Texas geboren wurde und daher auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, gibt es in Rostock ein Wiedersehen mit Svante Ingelsson, mit dem er sowohl in der schwedischen U-21-Auswahl als auch bei Kalmar bereits zusammengespielt hat.

"Die Spielphilosophie und die Mentalität bei Hansa gefallen mir sehr gut und natürlich habe ich auch schon von dem großartigen Support und den hohen Erwartungen der Fans hier in Rostock gehört", wird Fröling auf der Vereinswebsite zitiert. Der 1,81-Meter-große Linksaußen erhält bei Hansa die Rückennummer 15, der am Mittwoch unterzeichnete Vertrag gilt bis Sommer 2025.