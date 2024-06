Verstärkung für den Flügel: Würzburg holt Fesser aus Worms

Dritter Neuzugang für die Würzburger Kickers. Vom Oberligisten Wormatia Worms wechselt Maximilian Fesser an den Dallenberg. Ausgebildet wurde Fesser in der Jugendabteilung des SV Sandhausen und FC Kaiserslautern. In der Saison 2022/2023 spielte er für den FC-Astoria Walldorf und wechselte letzten Sommer nach Worms. Dort kam er auf 28 Ligaeinsätze und erzielte acht Tore sowie 18 Vorlagen. "Maximilian hat viel Potenzial und wird eine weitere Option für unseren Kader sein. Seine Offensivqualitäten mit einer guten Athletik und Geschwindigkeit sind sehr spannend. Er hat in der letzten Saison in der gegnerischen Box gezeigt, dass er sowohl Tore erzielen, als auch vorbereiten kann", freut sich Sportdirektor Sebastian Neumann auf den Neuzugang.