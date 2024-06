Verstärkung aus der Regionalliga: FCK verpflichtet Sirch

Der 1. FC Kaiserslautern treibt eine Woche nach dem verlorenen Pokalfinale die Personalplanung voran: Luca Sirch wechselt vom 1. FC Lokomotive Leipzig in die Pfalz.

Seinen neuen Trainer hat der 1. FC Kaiserslautern mit Markus Anfang bereits präsentiert, am Sonntag folgte der erste neue Spieler. Luca Sirch kommt von Regionallist Lokomotive Leipzig. Über Vertragsdetails machten die Pfälzer wie gewohnt keine Angaben.

"Luca Sirch hat sich in seinen vier Jahren in Leipzig mit guten Leistungen ins Blickfeld gespielt", erklärt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen die Verpflichtung: "Wir haben seine Entwicklung aufmerksam verfolgt und sind der Überzeugung, dass er den Sprung von der Regionalliga in unseren Zweitligakader schaffen kann. Er zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität aus und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld auflaufen. Es freut uns, dass er sich trotz mehrerer guter Angebote dafür entschieden hat, seinen Weg beim FCK weiterzugehen."

Der gebürtige Augsburger wurde beim FC Königsbrunn und dem FC Memmingen ausgebildet, ehe er sich im September 2020 dem Regionalligisten aus Leipzig anschloss. Bei den Sachsen kam der 24-Jährige zunächst vornehmlich in der Innenverteidigung zum Einsatz, entwickelte sich aber während seiner vier Jahre im blau-gelben Trikot auch zu einem torgefährlichen Mittelfeldspieler. In 109 Ligaspielen machte er insgesamt bemerkenswerte 17 Tore.

Speziell in der gerade abgelaufenen Saison trumpfte Sirch auf: Zwölf Tore und fünf Assists in 33 Regionalliga-Partien sprechen für sich. Auf Rang zehn hatte Lok Leipzig weder mit dem Abstieg noch dem Aufstieg etwas zu tun.

"Mir war sofort klar, dass nur dieser Verein für mich in Frage kommt"

"Als ich das Angebot vom FCK bekommen habe, war mir sofort klar, dass nur dieser Verein für mich in Frage kommt", macht Sirch deutlich: "Die guten Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich in meinem Entschluss gestärkt. Ich freue mich schon riesig auf das Stadion und die tollen Fans."

Deren Auftritt beim Pokalfinale dürfte Sirchs Vorfreude nur noch weiter geschürt haben. "Ich brenne auf die Aufgabe bei diesem großen Traditionsverein und möchte mein Potenzial hier voll ausschöpfen sowie die nächsten Schritte in meiner Entwicklung gehen", so Sirch.

Die neue Pokalreise führt den FCK Mitte August zunächst zu Drittligist Ingolstadt.