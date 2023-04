Verstärkung aus der 3. Liga: Carl Zeiss Jena holt Löder vom Halleschen FC

Der FC Carl Zeiss Jena hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison gefunden. Vom Drittligisten Hallescher FC wechselt Elias Löder "ins Paradies".

Mehr zur REgionalliga Nordost Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Elias Löder wechselt im Sommer saaleaufwärts, konkret vom Halleschen FC zum FC Carl Zeiss Jena. Dort hat er einen bis 2025 laufenden Vertrag unterschrieben.

"Ein Wunschspieler", unterstreicht FCC-Trainer René Klingbeil in einer Meldung und ergänzt: "Er passt fußballerisch und charakterlich sehr gut zu uns. Wir haben ihn schon länger auf dem Zettel und freuen uns nun, dass wir ihn für uns und unseren Weg begeistern konnten."

Löder wurde unter anderem beim 1. FC Magdeburg und Erzgebirge Aue ausgebildet und gelangte über den zweijährigen Regionalliga-Zwischenstopp Germania Halberstadt zum HFC. Dort brachte er es seit Ende August 2021 auf 27 Drittligaeinsätze (ein Tor), die meisten als Einwechselspieler. Zu seinem Wechsel zum dreimaligen DDR-Meister sagt der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler: "Ich hatte gute und sehr wertschätzende Gespräche mit den Verantwortlichen von Jena - vor allen Dingen mit Trainer René Klingbeil. Der FCC ist ein emotionaler Traditionsverein mit treuen Fans, tollem Stadion und mit Zielen, bei deren Erreichen ich meinen Beitrag leisten möchte."

Für seine restlichen Wochen in Halle hat sich Löder noch Ziele gesteckt: "Ich habe in meiner Zeit in Halle viel gelernt und blicke auf zwei schöne Jahre zurück und möchte mich nun am liebsten nach geschafftem Klassenerhalt und dem Landespokalsieg aus Halle nach Jena verabschieden."