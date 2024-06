Verstärkung aus dem hohen Norden: Harz wechselt an den Dallenberg

Die Würzburger Kickers haben den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Theo Harz schließt sich dem FWK an. Der 20-Jährige wechselt aus der Regionalliga Nord vom Hamburger SV II an den Dallenberg. In den letzten beiden Spielzeiten absolvierte der in Frankfurt an der Oder geborene Harz 63 Spiele für die U 23 des HSV, in denen er zehn Tore erzielte und neun Vorlagen lieferte. "Theo ist ein junger und talentierter Mittelfeldspieler, der bereits in der Regionalliga Nord sein Potenzial unter Beweis gestellt hat. Mit seiner Dynamik, Technik und Spielübersicht wird er unser Mittelfeld bereichern", freut sich Sportdirektor Sebastian Neumann.