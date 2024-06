"Verspricht, was die Champions League ausmacht": Füchse Berlin glücklich über Auslosung

Nach der Gruppenauslosung in der EHF Champions League sind die Füchse Berlin glücklich mit dem Ergebnis. "Das wird spannender und attraktiver Handball", kündigte Bob Hanning an.

Die Füchse Berlin treffen in der EHF Champions League-Gruppenphase auf den französischen Serienmeister Paris Saint-Germain Handball, den ungarischen Rekordmeister Veszprém HC sowie den polnischen Titelträger Orlen Wisla Plock. Weiter kommt es zu Duell mit dem portugiesischen Topteam Sporting Lissabon, dem nordmazedonischen Meister HC Eurofarm Pelister, dem dänischen Vizemeister Fredericia Håndboldklub, sowie dem letztjährigen Final4 Teilnehmer in der EHF European League, Dinamo Bukarest.

"Wir haben eine Gruppe erwischt, die genau das verspricht, was Champions League ausmacht", erklärte Jaron Siewert in einer Pressemitteilung und führte aus: "Viele Emotionen und viel Atmosphäre - besonders wenn ich an Spiele in Plock, Veszprém, Paris oder Lissabon denke."

Gerade aufgrund der Historie der Füchse mit den jeweiligen Gegnern glaubt Siewert aber an eine starke Serie: "Das sind alles keine unbekannten Vereine. Gegen die meisten haben wir schon mal gespielt und auch ganz gut ausgesehen. Aber es ist auch eine Gruppe, die viele Herausforderungen mit sich bringt."

Bukarest schlugend die Füchse in der letzten Saison in der European League etwa mit 33:30 und 33:32. Gegen Sporting gab es eine 31:32- und eine 28:32-Niederlage. Hinsichtlich einer möglichen Abschlussplatzierung verkündete der Füchse-Coach: "Von Platz zwei im Idealfall bis Platz sieben oder acht im schlechtesten Fall ist alles möglich."

Bob Hanning pflichtete seinem Trainer indes bei: "Das ist eine spannende Gruppe mit Paris als Traumlos. Veszprém und Wisla Plock sind sicherlich die Mitfavoriten. Zudem freuen wir uns darüber, dass wir Lissabon und Bukarest wiedersehen. Das wird spannender und attraktiver Handball."

